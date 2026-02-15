"Para venir a la selección hay que ser buena persona y solidario". Esta es una de las frases que Luis de la Fuente ha repetido en más de una ocasión para referirse a sus criterios para elegir a los futbolistas que conforman sus convocatorias. De la Fuente se ha llevado alguna decepción a lo largo de su carrera, pero quien siempre ha cumplido con este requisito es Joan Garcia.

El portero del FC Barcelona acude a las citaciones de España desde que era sub-17 . En la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo conocen a la perfección y aseguran a SPORT con rotundidad que "con Joan Garcia la convivencia sería perfecta" con el resto de compañeros y, por supuesto, con los otros porteros.

La afirmación no es gratuita. Su comportamiento anterior así lo acredita. A Joan Garcia le ha tocado muchas más veces ser suplente que titular en las categorías inferiores y siempre ha encajado su rol sin poner mala cara. Al contrario, era de los jugadores que hacía más grupo y siempre estaba dispuesto a echar una mano a quién lo necesitara.

Por detrás de Agirrezabala y Tenas

Con Luis de la Fuente, por ejemplo, fue citado en cinco ocasiones con la selección sub-21. Solo jugó un partido entero ante Eslovaquia y diez minutos frente a Malta. Los titulares eran Julen Agirrezabala, actualmente cedido por el Athletic Club al Valencia y Arnau Tenas, a día de hoy en el Villarreal hasta el 2029 tras su paso por el PSG.

En el resto de categorías inferiores fue dirigido por Santi Denia, quien apostó mayoritariamente por Arnau Tenas. Joan Garcia tuvo que conformarse con el banquillo, pero en la Federación no tienen ninguna queja de él. "Es muy buena persona, fue un gran descubrimiento", añaden desde Las Rozas.

Arnau Tenas fue el portero titular en los Juegos Olímpicos de París 2024 / EFE

Su actitud puede comprenderse más en periodo de adolescencia, pero siendo ya un portero de Primera División en el Espanyol fue ejemplar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El seleccionador, Santi Denia, se decantó por Arnau Tenas. Joan Garcia era el segundo y Alejandro Iturbe fue incluido en la lista de reservas que solo podían jugar por lesión de algún compañero

La inoportuna lesión

Joan Garcia tenía la oportunidad de cumplir su sueño de jugar con la Olímpica en el tercer encuentro de la fase de grupos ante Egipto con España ya clasificada. Sin embargo, unas molestias en la espalda lo convirtieron en baja y fue Iturbe, formado en la cantera el Atlético y ahora en el Elche, quien tuvo la oportunidad de jugar.

Un golpe duro para la moral de Joan, que volvió a estar disponible para los siguientes encuentros. El futbolista, en lugar de hundirse, fue uno más de la 'familia' olímpica que acabaría llevándose el oro en la final ante la anfitriona Francia.

Joan Garcia se colgó el oro con orgullo y felicidad. Dio una lección de profesionalidad y compañerismo. Una muestra de que Luis de la Fuente no se encontraría ningún problema si llama al guardameta del Barça y sigue confiando en Unai Simón como el '1' de la Roja. Joan pelearía por el puesto, pero siempre priorizando el grupo y generando buen ambiente.