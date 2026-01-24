Joan Garcia tiene competencia en LaLiga

La historia de Joan Garcia en el Barça no ha podido arrancar mejor. El de Sallent se ha consolidado como uno de los mejores porteros del mundo y está haciendo méritos suficientes para ser titular con la selección española en el próximo Mundial gracias a sus actuaciones espectaculares con la camiseta azulgrana. Pese a ello, en LaLiga hay un portero que le está haciendo sombra esta temporada y contra el que los azulgranas se verán las caras este domingo: Aarón Escandell.

El cancerbero valenciano es el santo y seña del Real Oviedo, que se agarra con uñas y dientes a la Primera División. Aunque la llegada de Guillermo Almada ha revitalizado al equipo y a la afición, los carbayones todavía son colistas, a siete puntos de la salvación. Una distancia salvable en gran parte por la solvencia de Escandell, que, con 97 paradas, es el guardameta con más intervenciones en estas primeras 20 jornadas.

El portero de 30 años suma 23 paradas más que su inmediato perseguidor, Sergio Herrera, que acumula 74. Joan Garcia, que se perdió seis encuentros y al que obviamente disparan menos, ha realizado 36. De hecho, el porcentaje de paradas del de Sallent es mayor (76,6%) que el de Escandell (75,8%).

Escandell ha evitado ocho goles; Joan, cuatro

Asimismo, el joven guardameta catalán ha dejado la portería a cero en siete ocasiones, contra Mallorca, Valencia, Getafe, Athletic Club, Osasuna, Villarreal y Espanyol, mientras que el oviedista, que ha atajado dos penaltis, ha mantenido el candado cinco veces, ante Real Sociedad, Osasuna, Rayo Vallecano, Mallorca y Celta de Vigo.

Sin embargo, hay un registro donde el guardameta del Real Oviedo destaca por encima del resto de porteros de LaLiga: los goles evitados, que se calculan mediante la resta entre los tantos recibidos y los goles esperados. Los asturianos han encajado 31 dianas, mientras que deberían haber recibido 39,26, por lo que Escandell ha impedido algo más de ocho goles gracias a sus intervenciones. Joan, por su parte, es el tercero con más goles evitados, concretamente 4,72. Entre ambos se encuentra el osasunista Sergio Herrera, con 4,89.

Ambos, antes de alcanzar la élite, brillaron en LaLiga Hypermotion, donde se erigieron como dos de los mejores guardametas del panorama nacional. De hecho, catalán y valenciano alcanzaron la Primera División tras superar el playoff de ascenso. Joan, con la camiseta del Espanyol, venció precisamente al Real Oviedo en el curso 2023-2024, en el que todavía no estaba Escandell, quien, un año después, realizó dos partidos sublimes en la final de la promoción contra el Mirandés para alegría de la parte azul de Asturias. Ahora, ya en Primera División, catalán y valenciano se verán las caras consolidados como dos de los mejores guardametas de LaLiga.