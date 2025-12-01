Joan Garcia ya come en la mesa de los grandes porteros del mundo

La parada de Joan Garcia ante Jonny Otto en el Barça-Alavés ha dado la vuelta al mundo. El planeta futbolístico quedó alucinado con una parada sencillamente imposible. Joan intentó detener un remate a bocajarro de Lucas Boyé, el delantero del Alavés no llegó y Otto, con toda la portería para él, vio como un gigante se levantaba del suelo para evitar el tanto.

Menos vistosa, pero igual de trascendente fue un uno contra uno ante Guridi, que el árbitro anuló por un fuera de juego que el VAR hubiera tumbado, en la recta final del choque. Joan Garcia es un portero con intervenciones que tienen el mismo peso que un gol. La inversión de 25 millones de euros para su fichaje hasta el 2031 no pudo ser más rentable.

El nivel de Joan Garcia lo sitúa ya entre los grandes porteros mundiales, aunque le falte todavía el reconocimiento. El Barça puede ser la plataforma perfecta para que se dispare y gane el prestigio que se está mereciendo a sus 24 años.

Trofeo Yashin

El de Sallent tiene condiciones para disputar el próximo trofeo Yashin al mejor portero del mundo si sigue a este nivel y realizando paradas tan increíbles. Gianluigi Donnarumma, ahora en el Manchester City, fue el último ganador del premio situándose por delante de Alisson Becker (Liverpool), Yan Sommer (Inter), Thiabut Courtois (Real Madrid) y Yassine Bounou (Al-Hilal).

Gianluigi Donnarumma ganó el premio al mejor portero del mundo en la última gala del Balón de Oro / EFE

Todos ellos son porteros que están en la élite por méritos propios. Igual que se podrían sumar el meta francés del Milan, Mike Maignan, Jan Oblak (Atlético de Madrid) o, por supuesto, Dibu Martínez (Aston Villa).

Su posición en el Barça es indiscutible y, a la que tuvo el alta, reemplazó rápidamente a Szczesny, quien tiene asumido el rol de segundo portero. Por su parte, Ter Stegen deberá buscar probablemente una salida en el mes de enero si quiere jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

La selección

Joan Garcia es intocable y uno de los cracks del Barça actual. Pese a ello, Joan aún no ha entrado en los planes de Luis de la Fuente en la selección, algo que será inevitable con el paso del tiempo.

De la Fuente prioriza, además del nivel, el buen entendimiento que tiene su equipo de tres porteros con Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. El seleccionador dijo en su última comparecencia que el bendito problema para España era tener a "seis de los diez mejores porteros del mundo".

En su reflexión seguramente entraba Robert Sánchez (Chelsea), Joan Garcia y un sexto portero, que quizá sea David de Gea, quien ha vuelto a demostrar su alto nivel en la Fiorentina, donde llegó a las semifinales de la Conference League la temporada pasada.

En cualquier caso, el ex portero del Espanyol está preparado para afrontar retos mayores y el Mundial lo catapultaría hacia lo más alto. De la Fuente, eso sí, tendría un enorme dilema ya que Unai Simón ha rendido bien con España y no hay motivo aparente para sustituirle, más allá de que Joan Garcia, para muchos, es el número 1 actual del fútbol español... con permiso de un David Raya imperial en el Arsenal.