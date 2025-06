Joan Garcia: "Lo que tengo muy claro es que lo que decida será cien por cien convencido"

El futuro inmediato de Joan Garcia sigue siendo uno de los grandes temas de interés del mercado. El portero aún no ha tomado una decisión definitiva, aunque se espera que en los próximos días se aclare cuál será su próximo equipo. El Barça es ahora mismo el equipo mejor situado, aunque también tiene propuestas del Madrid y varios equipos de la Premier.

Esta tarde se han conocido más detalles de la posición de portero del Espanyol, tras publicarse la segunda parte de la entrevista que concedió al programa 'Tot Gira' de Catalunya Ràdio el pasado martes. El meta ha confirmado, con sus propias palabras, uno de los aspectos que más se han comentado en los últimos días, que quiere ir a un equipo donde sea titular. Cuestionado directamente por el asunto, señaló: "Yo acabo de empezar como aquel que dice: llevo un año y poco jugando y quiero seguir jugando. Para mí, siendo tan joven, es muy importante continuar jugando”, insistió.

Joan reconoció, asimismo, estar viviendo días de mucho ruido. “Tengo el móvil un poco saturado, que no me molesta mucho, pero bueno. Trato de vivirlo con mucha tranquilidad porque es mi manera de ser. Me gusta que se hable de mí pero con naturalidad", empezó diciendo. "Yo estoy bastante aislado de lo que se dice pero te llega. Es algo que tampoco puedo controlar, estoy muy tranquilo. Bueno al final el futbol cada dos por tres están saliendo noticias, están saliendo cosas, pero de aquí a que sea realidad… lo que decida lo pensaré mucho y escogeré lo que mejor sea para mí”.

La gran decisión

En este sentido, aseguró que se tomará el tiempo que necesite para tomar la decisión definitiva. “La decisión no solo depende de mí: depende de los clubes... de mí también pero lo que tengo muy claro es que lo que decida será cien por cien convencido... y si tengo que tardar más, tardaré más”.

A pesar de que el Barça ahora mismo está en la pole, el meta no cerró la puerta a una salida fuera de España. "Estoy muy abierto, no tendría problemas en irme. Se puede dar, la opción está ahí, no es algo que me haga respeto o me de miedo irme de España”.

Margen de mejora

Joan Garcia también se ha referido a las que considera que son sus mejores virtudes y los aspectos donde aún tiene margen de mejora. “Creo que estoy muy atento al juego todo el partido e intento evitar muchas ocasiones y no solo parando en portería. Sobre todo intento evitar que disparen en muchas acciones. ¿Aspectos a mejorar? muchas cosas pero te diría que ser más preciso con el pie en los pases largos. Y también algunas acciones técnicas de impulso y cómo blocar el balón en algunas estiradas”.