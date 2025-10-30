Joan Garcia, muy cerca de reaparecer

Hansi Flick está muy cerca de disponer de su portero titular esta temporada. Joan Garcia se ha recuperado a la perfección de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y ya puede ejercitarse sobre el terreno de juego.

SPORT ha podido confirmar que Joan Garcia ha participado de los últimos cuatro entrenamientos sobre el campo, aunque evidentemente no se está forzando la máquina. En el club están muy satisfechos con su evolución y dispondrá del alta médica en breve.

No solo las pruebas están resultando positivas a nivel médico, sino que también sus sensaciones son muy buenas. Por tanto, no puede descartarse ni mucho menos que Joan Garcia pueda reaparecer incluso antes del parón internacional con los partidos ante el Elche, Brujas y Celta en perspectiva.

De querer esperar un poco más, la vuelta de Joan Garcia se demoraría hasta después de la ventana FIFA, pero el jugador puede estar antes a disposición de Hansi Flick.

De momento, Wojciech Szczesny está cumpliendo algo que puede condicionar la decisión de Flick. El polaco fue el mejor jugador del Barça en el Santiago Bernabéu deteniendo un penalti a Kylian Mbappé y evitando que la goleada fuera mayor.

El rol de Szczesny

De todos modos, Tek tiene plenamente asumido que será suplente una vez que Joan Garcia se encuentre al cien por cien. El veterano guardameta ha reconocido en más de una ocasión que está en el Barça para ayudar a Joan Garcia.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, tras lanzar el penalti parado por el portero del Barcelona Wojciech Szczesny / EFE

En el Barça existe el convencimiento de que Joan Garcia marcará las diferencias cuando vuelva a ponerse bajo los palos de la portería azulgrana. Ya había demostrado su nivel encajando solo 5 goles en 7 partidos y dejando a cero su portería en tres ocasiones: Mallorca, Valencia y Getafe.

Sus intervenciones casi milagrosas en algunos casos tienen el mismo valor que un gol y, pese a que Tek es un buen refuerzo para emergencias, no tiene el nivel Top mundial de Joan Garcia.

La competencia será más dura cuando Ter Stegen disponga del alta médica, puede ser antes de finalizar el año, aunque el alemán es plenamente consciente de que ha perdido el puesto de titular y quizá se negocie una salida con el objetivo de jugar en algún equipo la segunda parte de la temporada para estar presente en el Mundial del 2026.