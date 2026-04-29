Joan Garcia celebrará el número 1 del Zamora con un desafío total en El Sadar

Joan Garcia pasará este sábado de no aparecer en el ranking del Trofeo Zamora a ser el número 1 de esta clasificación que premia al portero de LaLiga menos goleado y con mejor coeficiente. La explicación es que el meta titular del FC Barcelona alcanzará contra Osasuna los 28 partidos ligueros (con un mínimo de 60 minutos jugados por encuentro) que es la condición indispensable para optar a este título. Y no lo hará el de Sallent en un partido cualquiera, sino en el fortín rojillo de El Sadar, que se ha convertido en todo un reto para los guardametas rivales.

¡Joan García quedó congelado tras este chapuzón! / @DaniOlmo

Osasuna siempre marca

Osasuna acumula ni más ni menos que 37 partidos consecutivos de LaLiga marcando al menos un gol en el feudo rojillo. Todo el campeonato actual (16 encuentros), más la anterior Liga 2024/2025 entera (19 partidos) y dos choques más de la campaña liguera 2023/2024.

La última vez que un portero salió de El Sadar sin encajar gol fue el portugués Rui Silva el 5 de mayo de 2024, a punto de cumplirse dos años justos, cuando defendió la portería de un Betis que venció por 0-2 a Osasuna. Desde ese día, nadie ha conseguido repetir. Pero si alguien lo puede lograr, este es Joan Garcia.

A por su 15º 'clean sheet'

Y es que el de Sallent suma dos porterías a cero consecutivas en LaLiga, en las victorias ante el Celta en el Spotify Camp Nou (1-0) y en Getafe (0-2). El último tanto se lo marcó Pol Lozano en el minuto 56 del derbi con goleada azulgrana por 4-1, así que Joan Garcia lleva 214 minutos sin encajar en el campeonato de la regularidad.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 4 - 1 RCD Espanyol de la jornada 31 de LaLiga EA Sports / LALIGA

En total, el meta catalán ha conseguido sellar su portería y firmar un 'clean sheet' en 14 de los 27 encuentros que ha defendido la portería del Barça en LaLiga (todos ellos completos), es decir, en más de la mitad. Si también lo logra en El Sadar, alcanzará el número 1 del ranking del Zamora por todo lo alto.

El coeficiente actual de Joan Garcia es de 0,70 goles por partido, pues ha recibido 19 en 27. La clasificación actual del Zamora la lidera Thibaut Courtois, con 0,86. El portero belga del Real Madrid está actualmente lesionado, pero ha jugado justamente los 28 partidos necesarios para ser computado. Ha encajado 24 goles, es decir, 5 más que Joan con un partido más jugado.

Thibaut Courtois, en el Girona - Real Madrid / EFE

El tercer es para David Soria, que ya pasa del gol encajado por partido. El portero del Getafe ha recibido 34 goles en 33 partidos para un coeficiente de 1,03.

El 4-2 de la pasada campaña pone en alerta

Para que Joan Garcia no terminara la jornada liderando el Zamora debería darse dos supuestos: o bien que no juegue o no llegue al mínimo de 60 minutos, o bien que reciba una goleada. Tiene hasta 4 tantos de colchón para ponerse en cabeza y 5 para igualar a Courtois.

La temporada pasada, Iñaki Peña encajó 4 goles en El Sadar, en una derrota (4-2) que significó la primera que sufría en LaLiga Hansi Flick y que hizo mucho daño. Joan García, por su parte, visitó el temible feudo rojillo con el RCD Espanyol en la penúltima jornada y no pudo impedir las dianas de Ante Budimir y Raúl García. El desafío este sábado es de los que motivan al de Sallent. Un desafío total.