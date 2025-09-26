La lesión de Joan Garcia apunta a menisco

Malas noticias después de la sesión de entrenamiento de este viernes. Pésimas, podríamos decir. Si ayer Hansi Flick confirmaba que había tenido que sustituir a Raphinha por unas molestias en los isquiotibiales, este viernes también se ha conocido que ha caído lesionado el guardameta titular Joan García, tal como ha avanzado 'Jijantes'.

Según ha podido saber SPORT, todo apunta a que el de Sallent sufrió ante el Oviedo una lesión de menisco, aunque habrá que comprobar el alcance de la misma y el tiempo que deberá permanecer de baja. El club tiene previsto emitir un comunicado próximamente para ofrecer más detalles al respecto.

Joan Garcia cometió su primer error como portero azulgrana en el Carlos Tartiere en una salida en la que no midió bien y entregó el balón al rival. Por lo demás, venía mostrando una fiabilidad absoluta y siendo determinante con varias acciones de mucho mérito.

SZCZESNY SERÁ EL TITULAR

Veremos cuál es el alcance de la lesión para el portero del Bages y qué se hizo exactamente, pero estaría casi descartado para el encuentro de este domingo frente a la Real Sociedad en casa. Y también para PSG y Sevilla. De esta forma, hasta después del parón no podría contar Flick con el del Bages. Tampoco De la Fuente para la selección en el caso de que lo estuviera considerando.

Szczescny pasaría a ser el portero titular y Eder Aller elevaría su estatus a portero suplente para los próximos compromisos con Kochen convocado con la selección de Estados Unidos para el Mundial sub'20. Respecto al portero leonés, en SPORT ya contamos su historia estos días. A los 15 años Xavi Hernández lo llamó para completar la sesión con el primer equipo del Barça. Siendo todavía cadete, el leonés tuvo la oportunidad de oro de atajar los remates de Lewandowski, Raphinha o Ferran Torres. Y tras ser importante el curso pasado en el Juvenil A, este curso está previsto que alterne con Kochen en la portería del filial.

Szczesny durante el entreno junto a Jofre Torrents, Marc Bernal y Gerard Martín / FC BARCELONA

Hasta ahora, el ex del Espanyol había disputado de inicio y completos los siete encuentros oficiales, seis de Liga y uno de Champions ante el Newcastle. Su balance es de cinco tantos encajados, 0,71 por partido jugado.