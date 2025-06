Joan Garcia borra la foto besando el escudo del Espanyol y su afición estalla

Joan Garcia se ha despedido del Espanyol, paso previo a que el Barça haga oficial su fichaje. Así se pondrá punto y final a una operación que nadie ha querido demorar más de la cuenta para evitar ruido innecesario. Pese a ello, el ex portero blanquiazul ya está notando la animadversión generada entre su antigua afición por haber aceptado el mayúsculo reto que supone jugar vestido con la camiseta del Barça.

El de Sallent ha bloqueado los mensajes de Instagram para no tener que leer los insultos, los menosprecios y los improperios que se están multiplicando en las redes sociales tras haber tomado una decisión trascendental en su carrera profesional. Antes incluso de lanzar el vídeo despidiéndose, las faltas de respeto inaceptables ya se dejaban ver.

Sin embargo, ha sido precisamente con sus sinceras palabras, agradeciendo todo lo vivido como futbolista del Espanyol, cuando los odiadores profesionales han encontrado su momento de gloria para mostrar su falta de sensibilidad y desagradecimiento hacia quie les salvó del descenso y ha dejado 25 millones de euros en caja para que puedan firmar (si su propietario así lo considera) y volver a salvarse intentando esta vez no sufrir.

Lo que no ha gustado nada a la afición del Espanyol es que haya borrado la imagen colgada en su cuenta de Instagram besándose el escudo de su camisesta.

Entre los mensajes que aparecen, por ejemplo, en 'X' enlazados con la etiqueta #RCDE, están los siguientes: "Joan ha borrado la foto besándose el escudo. Siguen los desprecios al club que te lo ha dado todo. #rcde", "Tic-tac para recibirte en el derbi como te mereces #rcde", "Desde nuestra cuenta queremos desear toda la mala suerte del Mundo a YuanGarsia y desearle una pronta y repentina lesión grave. Gracias" o "Se puede borrar una foto, pero no se puede borrar la memoria".

Pero hay más: "Te vimos besar el escudo y ahora te vas a las cloacas de la gente que nos odia. No te preocupes, nosotros te olvidamos. La traición no necesita explicaciones. Roma no paga a traidores". "Métete este vídeo por el culo, Judas Macabeu. Para nosotros estás muerto y enterrado". "Vaya. Más frío imposible. Hasta nunca Joan. #RCDE", "Despedida y Traición. Lo mejor para el club? ...o para tus representantes? Adiós y hasta nunca y te lo digo con dolor , mucho dolor y decepción. No me lo esperaba de tí. El sentimiento no se vende. #RCDE", "Sí, he llorado al ver el comunicado de Joan, pero no ha sido por él, ha sido por mi. Nunca me podré perdonar haber ovacionado, idolatrado, animado y apoyado a una persona sin valores, sin respeto y sin personalidad. Vete y suéltanos ya la mano, olvidarte será muy fácil. Lo de Figo tiene que quedar en anécdota. Muchas ganas de derbi! #rcde".

Y más: "Traidor de mierda, Joan, te esperamos en nuestro templo. Tic, tac". "Bórrala, bórrala, ya la tenemos todos, RATA #rcde", "Ves a tomar por culo, Hans Garcia, si besas el escudo y vas borrando fotos como esta es que te avergüenzas", "No hace falta que subas este vídeo como si sintieras algo por este escudo. Si te vas al eterno rival, nunca has sido uno de los nuestros. No engañes a la afición perica, no nos comeremos estos cuentos. Que te vaya como mereces, Judas.#RCDE", "Ya ha colgado García el mensaje que emocionó a NADIE. Hasta nunca #rcde".

Eso sí, también ha habido, muy pocos, gente con respeto y educación que ha querido agradecer a Joan Garcia todo lo hecho por el Espanyol, que es muchísimo: "Hola Joan, como aficionado honesto del Espanyol, espero que tengas un gran futuro en el Barcelona y también espero que ganes todos los trofeos allí. Te queremos, eres el alma de Goan". Así sí.