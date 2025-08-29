Joan Garcia, ausencia destacada en una lista con un 'tapado' y siete culés

Joan Garcia no ha podido ampliar la nómina de futbolistas del Barça que representarán a la selección española en los partidos contra Bulgaria (4 de septiembre) y Turquía (7 de septiembre), correspondientes a las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El portero no ha sido incluido en una lista en la que repiten Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín, Lamine Yamal y Dani Olmo y regresa Ferran Torres, ausente en la última concentración por apendicitis.

En la última ventana internacional de la temporada pasada, en la que España disputó la 'final four' de la UEFA Nations League, la ausencia de Joan Garcia en la convocatoria de Luis de la Fuente generó mucha crispación entre los aficionados del RCD Espanyol. El de Sallent venía de ser el mejor portero de la temporada 2025/26, pero el seleccionador absoluto, para el que Unai Simón y David Raya son intocables, prefirió mantener a Álex Remiro como tercer guardameta para no desestabilizar el bloque con un título en juego.

Cabe recordar que, en caso de que Joan Garcia hubiera sido convocado por De la Fuente, su cláusula de rescisión habría aumentado a 30 millones de euros, cinco 'kilos' más de los que tuvo que pagar el Barça para obtener sus servicios. Menos de tres meses después, y a pesar del buen arranque de etapa en el conjunto blaugrana, las preferencias del seleccionador no han cambiado y el arquero catalán sigue sin ser internacional absoluto.

Carvajal, antes que Eric Garcia

Otro jugador del Barça que tenía opciones de entrar en la convocatoria de España para el primer parón de selecciones de la temporada 2025/26 era Eric Garcia. El de Martorell acabó la pasada campaña a un nivel altísimo en el lateral derecho y en la presente edición de la Liga ha sido titular en los dos primeros duelos a pesar de que Jules Koundé estaba a disposición de Hansi Flick. De la Fuente, sin embargo, ha preferido apostar por Dani Carvajal, recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió a principios de octubre de 2024.

El zaguero de Leganés y Dean Huijsen son los únicos jugadores del Real Madrid que defenderán la camiseta de la 'Roja' contra Bulgaria y Turquía. Poca representación de un conjunto blanco en el que Álvaro Carreras es ahora mismo la única 'esperanza' para ampliar el número de internacionales españoles. Y lo tiene muy complicado, pues Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo son dos 'intocables' para el míster riojano.

Regreso del Balón de Oro

En una lista con solo cuatro novedades respecto a la de la 'final four' de la Nations League, y tres de ellas obligadas por lesión (Álex Baena, Isco y Samu Omorodion), el único cambio por decisión técnica es precisamente el de Dani Carvajal en detrimento de Óscar Mingueza. El lateral del Madrid, no obstante, no es el único en volver después de superar una lesión importante: el vigente Balón de Oro, Rodri, también regresa a la selección un año después.

El otro 'fichaje' de Luis de la Fuente (y gran novedad de la convocatoria) es Jesús Rodríguez. El prometedor futbolista andaluz, que este verano ha cambiado el Betis por el Como, tendrá la oportunidad de debutar con la absoluta después de pasar por varias categorías inferiores.

Objetivo: minimizar riesgos

Todo preparado para afrontar con garantías la andadura hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. España se encuentra en un grupo corto, con solo tres rivales (Bulgaria, Turquía y Georgia) y una plaza de clasificación directa para la gran cita del 2026.

La Roja tiene asegurada la repesca por su subcampeonato en la UEFA Nations League. Una bala que también tendría en caso de quedar segunda de grupo. Sin embargo, España quiere ser primera para evitar sustos, como el que sufrió Italia ante Macedonia del Norte que le dejó fuera de Qatar 2022.