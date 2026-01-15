Joan Garcia apunta al once de la Copa

Hansi Flick suele ser directo cuando le preguntan por la portería. Así fue antes de disputar la Supercopa de España, confirmando la titularidad de Joan Garcia. En cambio, dejó abiertas todas las opciones ante el Guadalajara en la Copa, partido en el que Ter Stegen jugó de inicio, lo que obligaba a pensar que el alemán sería el elegido para este torneo. Sin embargo, antes de viajar a Santander, el técnico apuntó a que habría relevo a favor del de Sallent: “Creo que jugará Joan Garcia, pero ya lo veremos”, dijo evitando descartar a Marc-André al cien por cien.

Las palabras de Flick sitúan al catalán como favorito para el once inicial, pero también sirven para sospechar que, aunque habrá rotaciones, podrían ser menos de las esperadas en unos octavos de Copa porque el Racing, que eliminó al Villarreal en la anterior eliminatoria, para nada será un rival cómodo. En ese sentido, en defensa tampoco se prevén demasiados cambios como sí ocurrió en Guadalajara, con una línea formada por Casadó, Èric, Christensen y Jofre Torrents, lateral zurdo que sí podría repetir en Santander junto a Koundé en banda derecha y Èric y Gerard Martín de centrales. De Cancelo y Araujo dijo Flick que la idea era que tuvieran minutos.

Dani Olmo pide más

El centro del campo, sin De Jong, sancionado, obligará a mover piezas porque Pedri, por su parte, podría necesitar un descanso tras el esfuerzo en la Supercopa y ello permitiría la entrada de Bernal y Casadó en la base, con Dani Olmo como mediapunta. El de Terrassa está aportando mucho al equipo entrando desde el banquillo y ya le toca hacerlo de inicio.

¿Lamine revulsivo?

Arriba las opciones se multiplican, aunque la lógica invita a pensar que Lamine podría arrancar desde el banquillo y dejar su sitio a Bardghji, que ante el Athletic se ganó el derecho a tener más protagonismo. De hecho, si Raphinha tampoco sale de inicio, Rashford podría situarse en la banda izquierda para que Ferran Torres regresara a la titularidad como delantero centro. Son muchas las variables con las que cuenta Flick, pero lo que sí tiene muy claro es que el once que presente será de plenas garantías.