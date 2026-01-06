Joan Garcia acepta su primer gran reto en el Barça

Joan Garcia será el portero titular ante el Athletic en la primera semifinal de la Supercopa de España que se disputa esta semana en Arabia Saudita. Así lo confirmó Hansi Flick en su comparecencia, previa a la del propio guardameta, que atendió a los medios tras el técnico. La ascendencia del de Sallent bajo palos es total tras adaptarse a la perfección a su nuevo equipo y, partido tras partido, demostrar que su fichaje fue un acierto indiscutible. Tras exhibirse en el derbi, está listo para luchar por su primer título como blaugrana.

El joven portero compareció con un discurso sereno y muy tranquilo, pero cargado de ambición. Joan no escondió la motivación que rodea al vestuario ante la posibilidad de levantar el primer trofeo del curso. "Estamos muy motivados, tanto el equipo como yo personalmente. Es el primer título que podemos conseguir esta temporada y también el primero para mí en este club", afirmó, subrayando el buen momento de trabajo del grupo y las "muchas ganas" con las que afrontan la cita.

Hansi Flick felicita a Joan Garcia tras su descomunal partido en el derbi / EFE

Enfrente espera un Athletic que, según el guardameta, exigirá la mejor versión del Barça. Joan espera un rival "muy intenso", con las ideas claras y un plan de juego basado en el ritmo y la agresividad. "Habrá que estar preparados, porque además tienen piezas ofensivas muy importantes", advirtió, aunque transmitió confianza en la preparación del equipo: "Estamos trabajando bien el partido y tenemos claro cómo queremos jugar y cuál debe ser el tono del encuentro".

La consagración en el derbi

Su reciente actuación en el derbi todavía está muy presente. Un partido especial por su pasado, pero que supo gestionar con naturalidad. "Lo trabajé como una semana cualquiera, aunque sabía que el ambiente iba a ser diferente. Lo visualicé durante la semana y conseguí concentrarme en lo realmente importante, que era el partido", explicó. Aquel encuentro fue, para muchos, su consagración definitiva, aunque Joan rehúye cualquier exceso de euforia. "Sigo siendo muy joven y tengo muchísimo margen de mejora. El partido del sábado fue especial y creo que hice una buena actuación, pero sé que aún puedo mejorar más", reconoció con autocrítica.

Entre sus mejores momentos bajo palos esta temporada, el guardameta recordó varias paradas decisivas ante rivales como Alavés o Villarreal. Acciones que, según explicó, no admiten reflexión. "Son jugadas muy rápidas y similares, que te exigen actuar al instante. Es pura intuición, no hay tiempo para pensar qué acción toca. Por suerte pude evitar el gol en todas y estoy muy contento", señaló.

Szczesny y Ter Stegen, durante el calentamiento en La Cerámica / EFE

En el día a día, Joan comparte entrenamientos con Szczesny y Ter Stegen, una competencia de máximo nivel que considera clave en su crecimiento. "La convivencia es muy buena. Son dos grandes porteros, con muchos años al máximo nivel, y siempre intento aprender de ellos, observar cómo entrenan y escucharles. La competencia nos hace mejores a todos", destacó.

A nivel colectivo, el portero considera que el equipo atraviesa un momento sólido, especialmente en el plano de la confianza. "Es verdad que hay aspectos que debemos mejorar y que se han repetido en los últimos partidos, pero los estamos sacando adelante, con varias porterías a cero consecutivas", analizó, ya con la mente puesta en una Supercopa que despierta ilusión en el vestuario.

El Mundial como consecuencia

Prudente, Joan también evitó marcarse como objetivo una futura llamada de la selección. "Mi objetivo es seguir mejorando y hacerlo lo mejor posible en cada partido con el Barça. Evidentemente, a todo jugador le gusta ir con la selección y, si algún día llega, estaré muy orgulloso", afirmó. De la Fuente tomará nota de su actuación, así como la de Unai Simón, meta titular de España, aunque lo hará desde casa. Tenía previsto estar en las semifinales de la Supercopa, pero un proceso gripal se lo ha impedido y sí estará en la final si evoluciona de forma positiva.