Joan Garcia (25 años), portero del FC Barcelona: "Julián Álvarez es muy bueno, cualquiera que le guste el fútbol y lo vea, se dará cuenta enseguida"

Joan Garcia i Pons (Sallent, 4-5-2001) es un genio bajo los palos y una brisa de calma fuera de ellos. Su pose, normal, cercana, nada excéntrica, huye de ese tópico que relaciona a los porteros con la locura. Un tipazo. A los tres minutos de estar con él, parece que tengas delante al vecino del quinto y no a una estrella del fútbol, que es lo que, en realidad, es el guardameta titular del Barça.

Tal vez, los 25 millones de euros mejor invertidos de la historia azulgrana. Su temporada y sus paradas, algunas de ellas imborrables, como esa mano milagrosa que le saca a Pere Milla en su regreso a Cornellà, le situan para muchos muy cerca de Courtois, probablemente el mejor cancerbero de los últimos treinta años. Más que juzgarle por lo que ha hecho, que no está nada mal, es casi mejor recrearse en lo que puede llegar a hacer.

Con la Copa del Mundo bajo el brazo, Joan Garcia aprovecha una pausa en su campus de Tordera para sentarse con SPORT y pasar revista. Su suplencia en el Mundial. el culebrón de Julián y sus sueños para este año, con la Champions en lo más alto, en seis minutos de conversación. Con el guardián de Hansi.

Qué tal portero, muy buenas. ¿Cómo está? Oiga, campeón del mundo.

Me parece que sí jaja...

Se dice pronto esto eh. Va todo muy rápido ¿no?

Mucho. La verdad es que sí. Pero mira, ha habido tiempo ya de asimilarlo, disfrutarlo y celebrarlo; y ahora ya casi estoy pensando en lo que me viene.

Es que hay que ir casi al psicólogo para masticar todo esto que le ha pasado en los últimos dos años, es tremendo...

Sí, me ha cambiado la vida mucho durante todo este tiempo, pero vamos, lo vivo con mucho orgullo porque todo lo que me ha pasado ha sido para bien y claro, muy contento por haber dado todos estos pasos.

Dígame la verdad, ¿cómo ha llevado eso de no jugar un sólo minuto durante el Mundial?

Muy bien, claro que sí. Es que tiene que ser así. Lo contrario creo que sería un error, tanto para mí como para el grupo. De verdad te lo digo, se lleva muy bien y más si vas ganando y encima ganas el Mundial, pues imagínate. Todo perfecto.

En dos años, me ha cambiado la vida. Estoy muy orgulloso de los pasos que he dado

¿Sí? ¿De verdad, te sientes el Mundial tan tuyo sin jugar, sin ser protagonista?

Yo te digo que los suplentes nos sentimos igual de campeones, como si lo hubiéramos jugado todo. Piensa que, al final, compartes mucho tiempo con los compañeros, hemos estado casi cincuenta días juntos y todos sufrimos. Creo que casi sufres más desde el banquillo que estando en el campo y te sientes igual de partícipe e igual de campeón.

Hubo mucho debate antes de la Copa del Mundo sobre quién debía ser el portero titular. Mucha gente apostaba por tí, porque probablemente hablemos del mejor portero de la Liga...

Bueno, estos debates siempre existirán. Me parece normal que se produzca este ruido de puertas hacia afuera, pero lo más importante es que de puertas hacia dentro lo vivimos todos con mucha normalidad y mucha naturalidad. No hubo nunca ningún problema.

No jugué pero sentí el Mundial como si lo hubiera jugado todo. Los suplentes somos tan campeones como los titulares. Cualquier otro planteamiento hubiera sido un error

Escúcheme, sabe que muchos culés, si cae la sexta Champions, firmarían que usted se tatuara a Hansi en su piel, emulando a Cucurella con De la Fuente...

Jajaja... Lo sé, lo sé. Pero no, tengo que decir que en principio no lo tengo previsto. No llevo tatuajes y no tengo planeado nada en esa dirección. O se que si cae la sexta, habrá que pensar en otra cosa.

Tremendo lo de Cucu eh...

Sí, la verdad es que es un crack.

¿Les sorprendió en la concentración la noticia de que se marchaba al eterno rival?

No, porque al final cada uno decide lo que es mejor para él y para su futuro. Sínceramente, me parece que es un buen paso para él. Cuando tocaba, le cayeron varias bromas pero, en el fondo, muy contento por Marc.

Sé que no va a poder desbloquear lo de Julián Alvarez, porque ni puede ni es tampoco su cometido. Pero hábleme del jugador, ¿usted le ha sufrido?

Yo creo que Julián es muy bueno. Cualquiera que le guste el fútbol y lo vea, se dará cuenta enseguida que es un jugador buenísimo y que tiene mucha calidad.

La sensación es que encajaría bastante bien...

Bueno, tampoco es mi trabajo valorar todo esto. Yo, particularmente, confio mucho en la dirección deportiva del club, también en el míster que se que hablan mucho entre ellos y estoy convencido que harán la mejor plantilla posible para aspirar a todo. ¿Si pagaría 150 millones por Julián? Por suerte, no me toca a mí ni hacerme esa pregunta ni responderla.

Con Ferran Torres se moja más. Más de cuarenta goles en dos temporadas y su futuro no está nada claro...

Cada situación es diferente. Yo creo que muchas veces la gente habla sin saber qué es lo que hay. El único que conoce exactamente lo que pasa por su cabeza es el jugador y me parece que lo que hay que hacer es respetar. Nosotros estamos muy contentos de que esté con nosotros y ojalá que la temporada que viene siga siendo así.

Y usted, ¿qué tal? ¿De dónde saca esa sangre fría?

Bueno, sí es verdad que me considero bastante tranquilo y creo que eso es bueno. Y nada, a seguir.

Sin obsesiones, pero el objetivo que perseguimos es ganar la sexta Champions. Ahí debemos exigirnos. Al máximo

Este verano le han dejado tranquilito eh. Nada que ver con hace un año...

Lo que espero es que siga siendo así por muchos veranos más y que no me tenga que romper la cabeza.

¿Dónde hay que dibujar el horizonte para la temporada que arrancará en unos días?

Yo creo que está muy claro. Debemos seguir en la linea en la que estamos, volver a ganar la Liga, apuntar también a la Copa y la Supercopa, títulos importantes para nosotros; y por supuesto la Champions. Pienso que nos la debemos marcar como objetivo y tenemos que trabajar para ello. Vamos a exigirnos al máximo para intentar conseguirla.

Sin obsesionarse...

Sí claro. La obsesión siempre es negativa. Lo que tenemos que hacer es afrontarla con ganas, con confianza y entendiendo que es la competición que más te exige. Nada más.

¿Con cuántos títulos se conforma, venga?

Mínimo los que hemos conseguido en la temporada pasada y evidentmente iremos a por todos los demás. Los máximos posibles.

¿Los fichajes del Madrid? A mí me gustan mucho Gordon y Adeyemi. Creo que nos aportarán muchísimo y estoy seguro de que tendremos una gran plantilla

¿Qué les diría a los culés que andan un poco con la mosca detrás de la oreja por los refuerzos que está firmando el Madrid?

Pues les diría que lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros. A lo mejor, no estamos moviendo tanto en cuanto a cantidad, pero lo que hemos firmado hasta el momento, a mí me gusta mucho. Creo que tanto Gordon como Adeyemi nos van a aportar muchísimo. Me parece que es el perfil de jugadores que nos hacía falta para darnos ese plus y estoy muy contento que estén con nosotros. Estoy convencido que nos ayudarán a mejorar.

Tras haber superado esa arritmia, el presidente que le fichó para el Barça ya está en casa. Mirando a cámara, suéltele un mensajito portero...

Sí sí... Joan, ya hemos visto que has tenido un susto. Que sepas que, desde aquí, te mandamos muchos ánimos y nada, cuando te vea te daré un gran abrazo. Sólo espero que estés bien rodeado, que seguro que es así, y que te cuiden mucho.