Joan Dausà: "Prefiero perder una Champions antes que ganarla con un penalti injusto"

Joan Dausà recibe a SPORT en L'Escala, uno de los refugios donde desconecta, aquí junto al mar. El cantante y compositor habla de su vida en la Cerdanya, del éxito de su gira, de cómo nacen sus canciones y de una pasión por el Barça que vive desde la calma, la justicia y la emoción que le despiertan futbolistas como Lamine Yamal.

¿Qué relación tienes con L'Escala?

La familia de mi mujer tiene casa aquí y venimos desde hace muchos años. Soy un poco hijo de L’Escala, venimos bastante.

¿De dónde es Joan Dausà?

Soy de Sant Feliu de Llobregat, pero vivimos en la Cerdanya desde hace seis años, desde el COVID. Nuestra hija mayor había tenido una bronquitis fuerte y, con todo aquello del virus, decidimos salir de la ciudad y marcharnos a la montaña. Vimos que se estaba muy bien y nos hemos quedado.

"No podría ser del Madrid ni de un equipo del Cholo"

¿Y de dónde se siente?

Todavía no lo tengo del todo claro, pero cada vez más de la Cerdanya. El otro día pensé: “Si me muriera, ¿dónde querría que me enterraran?”. Y pensé en la Cerdanya. Quizá eso ya te da una pista bastante clara.

¿Qué has encontrado allí?

Más calma, más aire puro, más lentitud. Es otro ritmo. Es un espacio que te conviene y que te hace observar más la naturaleza y, por tanto, también observarte más a ti mismo. Para las niñas es un regalo.

¿Y qué te da L’Escala?

El mar. Es un reclamo muy potente. Nos gusta bañarnos, no solo en verano, también intentamos venir en otras estaciones para desconectar desde otro lugar. A mí L’Escala me gusta más cuando no hay tanta gente.

Joan Dausà atendió a SPORT en El Molí de L'Escala para charlar sobre música y sobre el Barça / VALENTÍ ENRICH

¿Tu profesión te deja tiempo para parar?

Sí, si te organizas bien, sí. Como nuestro ámbito es bastante catalán y no hacemos tantos conciertos al año, aunque estén concentrados, si te organizas bien te queda espacio para ti, para la familia y para los amigos. A veces parece que haya que hacer y hacer conciertos, pero si te paras a pensarlo, ves que no siempre hace falta.

¿Cómo va la gira?

Ahora estamos haciendo una gira inspirada un poco en lo que vivimos en el Palau Sant Jordi y en el Vistalegre de Madrid, conciertos grandes que nos permitían ofrecer una propuesta con muchos recursos. Este verano hemos apostado por pocos conciertos, unos diez o doce, pero potentes, intentando trasladar aquella emoción a formatos más pequeños.

En tus canciones aparecen a menudo nombres de mujer: ‘Judit’, ‘Iolanda’, ‘Julieta’… ¿Por qué?

Porque ayudan a dar cuerpo a los personajes. Aunque mucha gente lo crea, la mayoría no existen. Judit, por ejemplo, es inventada, pero todavía hoy me paran por la calle para preguntarme si existe. Existe si quieres. Al final es un personaje, como en una novela. En el caso de Julieta, sí, porque es el nombre de mi hija. Y Pina era como llamábamos a Valentina cuando era pequeña. Pero la mayoría son nombres inventados.

¿Tienes algún ritual para escribir?

No soy de esos compositores que van caminando por la calle, se inspiran y salen corriendo a casa. Yo hago canciones cuando las necesito. Cuando necesito canciones, busco el espacio y la hora para que pasen. Me siento al piano e intento bajar marchas, que la mente no proponga tanto y que aparezcan más la sensación y la intuición. Voy tocando, aparece una frase, esa frase me sugiere una idea, y de ahí voy tirando del hilo.

¿Qué sientes cuando alguien te habla de una canción tuya como si ya fuera un poco suya?

Mucha ilusión. Me gusta ver que las canciones acompañan momentos importantes de la vida de otras personas, igual que a mí me acompañaron Serrat o Llach. Al final, las canciones te retratan, te entienden, te abrazan. Y ver desde qué lugar la gente te agradece que las hayas escrito es una de las cosas más bonitas del oficio.

Y Joan Dausà, ¿qué canciones siente más suyas?

Las que van más al fondo de la vida. No tanto las más ligeras. Incluso las canciones festivas que me salen no son una fiesta de los 14 años, sino una fiesta de los 40 o de los 50, cuando ya intuyes un poco de qué va la vida y entiendes que la alegría también tiene matices. Ahí es donde yo conecto más.

"Suelo ver el fútbol con un pinganillo para escuchar la radio"

¿Necesitas desconectar de la música?

No especialmente, porque tampoco estoy hiperconectado todo el rato. Cuando trabajo, trabajo bien. Pero sí que me gusta mucho quedar con amigos para ver fútbol, por ejemplo. En la Cerdanya hemos creado un grupo de colegas con los que nos vemos entre semana. Allí la vida es más solitaria y necesitas construir tu red.

El Barça y el fútbol

El Barça te sirve como vínculo con Barcelona.

Sí, aunque diría que más que el Barça, el fútbol. En la Cerdanya hay culés con los que nos encontramos para ver partidos, pero también nos reunimos aunque no todos sean del Barça. El fútbol es una excusa para vernos, ponernos al día y hacer una cerveza.

¿Qué tipo de culé eres?

Muy relajado, optimista y relativista. No me muero si perdemos, pero celebro si ganamos de manera justa. Soy un culé justo.

¿Eso qué significa?

Que no todo vale. Yo, por ejemplo, si estoy jugando una final de Champions y en el último minuto hay un penalti que no existe a favor del Barça, prefiero que no lo piten antes que ganarla así. No podría ser del Madrid, ni de un equipo del Cholo. Para mí eso está por encima.

Si el Barça fuera una canción tuya, ¿cuál sería ahora mismo?

Te diría 'Caure no feia mal' (Caer no hacía daño). Con Hansi Flick veo un Barça inocente, feliz, un poco niño. La canción habla de la infancia, de cuando todo era posible, de soñar que volábamos desde debajo de un árbol y que al caer no nos hacíamos daño porque enseguida nos recuperábamos. Este Barça tiene un poco de eso.

En el fondo son unos niños, Lamine Yamal solo tiene 18 años.

Lamine es lo que para mí representa el arte en el fútbol: la sorpresa. El llorar o reírte lo provoca también el deporte en general, pero ese “guau”, esa sorpresa, eso que también tenía Ronaldinho, para mí es el valor máximo del fútbol. Con Lamine pasa eso: vuelve a aparecer esa sensación de “¿pero qué es esto?”.

"Con Hansi Flick veo un Barça inocente, feliz y un poco niño"

¿Te has desconectado alguna vez del Barça?

Voy por etapas, pero no tanto por el Barça, sino por el momento vital. Ahora, por ejemplo, el Mundial lo seguiría más, pero con los horarios y la vida familiar no puedo. Hay épocas en las que el fútbol me engancha mucho y otras en las que me desconecto un poco, pero más por una cuestión práctica que de ganas.

¿Dónde te gusta ver los partidos?

En el bar. Soy muy de bar. Me gusta quedar con amigos, hacer la tertulia, escuchar a todo el mundo hacer de entrenador. Ir al campo me gusta de vez en cuando, pero siempre necesito llevar la radio.

¿La radio?

Sí, siempre voy con un pinganillo. En el campo me falta la tensión narrativa. A veces pasan cosas y no acabas de seguirlas del todo. Así que voy con una oreja puesta en la retransmisión. Incluso en el bar, a veces, con todo el ruido, me pongo un auricular y voy combinando conversación y radio.

¿Qué escuchas?

Entre Catalunya Ràdio y RAC1. Como un buen catalán, reparto juego.

¿Vas mucho al campo?

No demasiado, dos veces al año quizá. He cantado en el Liceu por el 125 aniversario del Barça, pero en el Camp Nou todavía no. Ya llegará.

¿Y qué cantarías allí?

Quizá Ho tenim tot (Lo tenemos todo) o La gran eufòria, canciones de celebración, de compartir.

¿Jugabas a fútbol?

Sí, sobre todo a fútbol sala, en ligas de barrio, con amigos. Era una excusa muy bonita para vernos. Yo era delantero. De hecho, mis amigos todavía se ríen porque una vez dije que fui subpichichi de la liga y me llaman 'loser' por haber quedado segundo.

¿En quién te fijas más viendo al Barça?

Cada vez más en los centrocampistas, en esa posición del campo que exige generosidad y talento. De pequeño me fijaba más en los delanteros; Lineker era mi gran referente. Pero ahora me apasiona la pieza que entiende, que temporiza, que reparte. Ahora, claro, con Pedri.

Joan Dausà atendió a SPORT en El Molí de L'Escala para charlar sobre música y sobre el Barça / VALENTÍ ENRICH

¿Qué recuerdo culé tienes más grabado?

El gol de Iniesta en Stamford Bridge. Lo vimos en un local de Sant Feliu, con proyector, lleno de gente. Yo lo celebré muchísimo, pero mi parte racional se activó enseguida para salvar el proyector, que se estaba cayendo. Eso me define bastante: lo celebro, pero siempre con un punto de moderación.

¿Te ha fastidiado alguna vez perderte un partido por trabajo?

Sí, en el Vistalegre de Madrid. Tocábamos allí y un mes antes Tebas decidió poner un Madrid-Barça el mismo día y a la misma hora. Nos lo perdimos, claro, pero lo solucionamos conectando el concierto con las retransmisiones de Catalunya Ràdio y RAC1. El público iba sabiendo cómo iba el partido en directo.

¿Qué te da el fútbol, o el Barça, que no te dé nada más?

Me saca una rabia que no me saca casi nada más. La injusticia, las pérdidas de tiempo, las cosas que no son justas… me activa algo por dentro. Y al mismo tiempo, la celebración de un gol importante tiene la capacidad de hacerte olvidar absolutamente todo y vivir el presente de una manera que pocas cosas consiguen.

Joan Dausà atendió a SPORT en El Molí de L'Escala para charlar sobre música y sobre el Barça / VALENTÍ ENRICH

¿Te gusta el sonido de un estadio?

Muchísimo. He tenido la suerte de estar en la Bombonera y en el Monumental, en un Boca-River y un River-Boca. Cuando vives eso, ves la fuerza brutal de la energía colectiva, de miles de personas animando juntas. Eso me fascina. Aquí somos más tranquilos, más racionales, pero cuando ves según qué himnos cantados a capela en Inglaterra o en Argentina, es piel de gallina.

¿Te has planteado alguna vez dedicarle una canción al Barça?

La vida es larga. Es una cosa que podría merecerse perfectamente, porque el Barça me ha regalado muchísimos momentos bestiales. Además tengo muy buena relación con gente del club. Hay algo de familia ahí. Así que no sería raro que acabara pasando.

Suena bien.

De momento ya le hemos cantado el himno en el Liceu, pero sí, dedicarle una canción al Barça es una cosa que puede pasar.