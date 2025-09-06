Joan Camprubí, de Som un Clam: "Participaremos de manera activa y con impacto en unas elecciones"

'Som un Clam', el grupo de opinión barcelonista, se mostró crítico con la gestión del club en relación a las obras del Spotify Camp Nou durante el acto "Tornem al Camp Nou?" celebrado en una azotea con vistas al coliseo azulgrana. Tras la exposición, su líder y portavoz, Joan Camprubí Montal, atendió a SPORT para esta entrevista:

Vuestro grupo ha hecho una visita por las inmediaciones del nuevo Spotify Camp Nou para valorar el estado de las obras. ¿Qué os habéis encontrado?

Sobre todo ilusión, ilusión de poder volver cuanto antes. Muchos recuerdos, muchas anécdotas vividas con al familia, los padres, los abuelos, los hijos... Ganas de volver y a la vez, impactados porque todavía hay mucha grúa, mucho operario, mucho ruido y veremos un poco cómo avanza toa la obra.

Dijiste ante los medios que la constructora ha sido un fracaso...

La elección de esta constructora ha sido un fracaso porque nos dijeron que sería más rápida y más económica. De momento, no ha sido más rápida porque llevamos hasta la fecha diez meses de retraso y a nivel económico no sabemos cómo terminará. Los retrasos en obras suelen impactar de alguna manera económicamente y un año sin estar en el Camp Nou son muchos millones de euros. No se está cumpliendo con lo que se nos prometió. También hemos preguntado porque no se reclaman estos 300 millones de euros, pues se dijo que sería un millón de euros por cada día de retraso. Y no entendemos por qué con ese retraso tampoco se reclama.

¿Os habéis puesto en contacto con el club para trasladar todas estas inquietudes?

Nosotros hemos hecho propuestas y de alguna manera intentamos hacer llegar al club lo que pensamos. Lo que vemos es que no hay esa sensibilidad con el socio, no se le está teniendo en cuenta la opinión en este retorno al Camp Nou, que es un momento vital, ilusionante. Esa falta de comunicación, de sensibilidad nos tiene preocupados.

Joan Camprubí, durante su comparecencia / Oriol Rubio

También ante los medios os habéis preguntado si hay intereses personales y/o electorales...

Nosotros lo hemos preguntado, porque no lo sabemos. Es verdad que es año electoral y esperemos que esto no sea un uso electoral. El intentar ir cuanto antes al Camp Nou, con menos capacidad, 27.000 espectadores como se estaba comentando, versus los 60.000. Todos tenemos unas ganas locas de volver, de vibrar en casa con este equipo, que ya hemos dicho, con mucha ilusión, con Hansi Flick al mando y muchos jóvenes de la Masia impulsándolo.

¿Qué proponéis desde Som un Clam ante esta situación?

Lo que proponemos es que esta junta nos dé una visibilidad y un plan de cómo va a ser el retorno al campo y que nos tenga en cuenta. Que igual que a los VIPS les dicen dónde se sentarán, qué coste tendrá cuando esté terminado, que a nosotros también nos digan dónde nos sentaremos, dónde estaremos, qué costara, si de alguna manera la lista de espera de abonos que se tendría que reducir con la ampliación del Camp Nou se usará o se hará como en Montjuïc, que se ampliará a los turistas... Queremos que nos den un plan con la información que ellos tienen.

¿Seguir en Montjuïc, entonces, mejor que ir al Camp Nou ahora?

No, simplemente lo que decimos es que abrirlo ahora con 27.000 aficionados, de alguna manera, puede tener más impacto en los socios que si el campo fuera de 50.000. Nosotros no tenemos la solución porque no sabemos los plazos exactos de cuándo se abrirá, ni las fases de la obra. Los que decimos es que mayor capacidad implica mejoras para los socios, mejoras a nivel de ingresos, para los jugadores... Y probablemente, la obra, retrasándola más, tendrá un mayor impacto en el coste.

El grupo de opiniíon 'Som un Clam', con el Spotify Camp Nou al fondo / Oriol Rubio

¿Cómo está la situación que se llegó a hablar de una posible moción de censura?

Al final, las mociones de censura, las hemos comentado en el pasado, son para momentos muy estructurales. A día de hoy, con elecciones tempranas, de alguna manera significaría impactar y penalizar al club. Nosotros queremos sumar y ayudar al club. Tendrían que seguir dándose muchas catástrofes continuadas.

¿Se presentará Som un Clam a las próximas elecciones?

Som un Clam tiene un equipo preparado que lleva mucho tiempo escuchando al socio, un equipo de perfiles variados, diría que con un punto de gente joven. En el campo, lo hemos visto, los jóvenes han sido capaces de darle la vuelta al equipo, creemos que también un equipo joven puede traer aire fresco a una junta y buscar un plan de crecimiento para 125 años más de historia y de éxitos, porque lo que queremos es ganar el máximo de títulos y disfrutar con el Barça.

La idea es que sí, entonces...

Insisto en que participaremos activamente y con impacto en las elecciones, no sabemos todavía si se van a convocar en marzo, en julio... Todavía quedan meses, cuando se convoquen las elecciones indicaremos cuáles son los siguientes pasos.

¿Y con Joan Camprubí como presidencialista?

Como 'Som un Clam' defendemos un grupo, no el presidencialismo que existe hoy, de una sola persona. No nos centramos en el uno contra uno. Somos un equipo, un grupo que iremos ampliando y ganando más adeptos para cambiar la situación que vivimos a día de hoy en el Barça.