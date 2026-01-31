Joan Camprubí: "No solo yo debería renunciar a liderar una candidatura"

Joan Camprubí, líder de ‘Som un clam’, plataforma surgida de la inquietud de un grupo de socios por el momento que atraviesa el Barça, era uno de los nombres que, junto a Víctor Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana, apuntaba a liderar una precandidatura electoral. Sin embargo, su proyecto va por otro camino y accedió a visitar la redacción de SPORT para explicar al detalle en qué consiste.

Octubre de 2024. Presentación de ‘Som un clam’ con más de 1.000 personas. ¿Qué queda de aquel día?

Lo de aquel acto ha ido siempre a más. No siempre hace falta comunicarlo todo, porque al final lo que nos importa es que el equipo gane y que la pelota entre. Pero aquel día sirvió para demostrar que los socios no están dormidos y que muchos se sienten expulsados del club. Movilizamos a unas 1.500 personas en la Fira y más de 1.000 por ‘streaming’. Sí, fue un momento muy potente.

¿Y después?

Después no hemos estado callados. A principios de 2025 fuimos los primeros en pedir la dimisión de la junta por el caso Olmo, que fue la gota que colmó el vaso tras cuatro o cinco ventanas de fichajes sin Fair Play financiero.

¿Por qué decidió liderar esta plataforma?

En realidad es un liderazgo compartido. En nuestras apariciones públicas —hemos hecho actos en Tarragona, Barcelona, Lleida— siempre somos varios. Es un grupo de socios y socias muy culés, con talento profesional y con la voluntad de dedicar energía joven a cambiar el rumbo del Barça, estamos muy preocupados.

Joan Camprubí, líder de 'Som un clam', visitó la redacción de SPORT / DANI BARBEITO

¿En qué punto se encuentran?

‘Som un clam’ ha seguido creciendo en número de socios e interés. Defendemos dos principios claros: primero, la defensa del socio, porque muchos nos sentíamos expulsados y desplazados; segundo, la defensa del modelo de propiedad del club, que hoy vemos en peligro. Un cambio de esta magnitud necesitaba mover a mucha gente y en eso nos hemos centrado. Nunca hemos sido electoralistas ni tacticistas. Hemos escuchado al socio y propuesto un Barça mejor.

¿Joan Camprubí será precandidato en las elecciones?

Sí, pero de la mano de muchos socios y dentro de una candidatura unitaria y transversal, capaz de hacer frente al modelo actual, donde una sola persona decide todo sin tener en cuenta al socio.

No es fácil unir a tanta gente, pero es momento de ser generosos y dejar de lado caminos personales por un bien común Joan Camprubí

Entonces, ¿’Som un clam’ será una precandidatura?

‘Som un Clam’ seguirá siendo el movimiento que es, defendiendo al socio y el modelo de propiedad. Lo que esperamos es que diferentes miembros del movimiento sumen esfuerzos con otros actores preocupados por estas cuestiones para construir una candidatura unitaria y transversal.

¿Font, Ciria y Vilajoana?

Ellos y cualquiera que quiera impulsar un cambio real y tenga la energía para hacerlo.

¿El objetivo es unir a todos los precandidatos?

Y a muchos otros socios que, al ver la situación crítica del club, quieran sumarse. La candidatura debe ser lo más transversal posible, no solo con nombres conocidos, sino con gente que quizá no quiera estar en primera línea, pero sí ayudar.

¿Es posible unir a tanta gente con sus distintos proyectos?

No es fácil, pero debemos ser generosos. Cada uno debe aportar desde su parcela. El trabajo en equipo siempre gana al individualismo. Es lo que defendemos.

¿Ha hablado con ellos?

He hablado mucho con todos: por separado, juntos, de muchas maneras. Soy optimista. Podemos conseguir una candidatura unitaria y transversal. Veremos hasta dónde llegamos, pero debe ser abierta y amplia.

¿Hay tiempo para ello?

Hay poco tiempo, porque esta junta lo ha limitado, pero es suficiente. Podemos darle la vuelta y recuperar el Barça que queremos: el Barça de los socios, de UNICEF y no del Congo; de La Masia y no de los agentes internacionales; de ejecutivos de primer nivel y no de las comisiones. Esa voluntad de cambio puede convencer al socio de que la alternativa es posible.

¿Qué respuesta está recibiendo hasta ahora?

La gente está por la labor. Todos son culés con ganas de ayudar, aunque cada uno haya creado su proyecto. Ahora toca ser generosos y dejar de lado caminos personales por un bien común: tener un club fuerte, con los mejores jugadores del mundo, y volver a ganar una Champions, que hace once años que no ganamos.

¿Esta unión que persigue debería producirse antes o después de la recogida de firmas?

Lo ideal sería antes. Si logramos el máximo de firmas de forma conjunta, el mensaje de cambio será mucho más fuerte y será más fácil ganar.

¿Quién debería liderar esa candidatura?

Eso debe decidirse con un análisis objetivo. Si me preguntas si me gustaría, probablemente sí, y habrá gente que piense que debería ser yo. Pero eso no es lo importante. Esto va de un equipo potente, no de una persona. Necesitamos todas las piezas: centrocampista, goleador, portero. Estas elecciones no van de un nombre, sino de un grupo fuerte frente a un modelo presidencialista cada vez más aislado.

Entonces, ¿renunciaría a ser el número uno de una candidatura?

No solo yo. Todos los que nos unamos debemos, antes de llegar a un acuerdo, renunciar a eso y decidir de forma objetiva quién es el mejor para liderar o coliderar. Insisto: esto es un trabajo en equipo.

El apellido Montal

Su bisabuelo y su abuelo fueron presidentes del Barça.

Estoy orgulloso de ser un Montal, pero estas elecciones no van de apellidos. Van de equipo y de cambio. Creo que ellos, en mi lugar, estarían intentando impulsar ese cambio.

No me quita el sueño ser el tercer Montal que presida el Barça, ellos, en mi lugar, harían lo mismo Joan Camprubí

¿No le gustaría ser el tercer Montal en presidir el Barça?

Es algo que no me quita el sueño. Evidentemente, a cualquiera le puede hacer ilusión, pero estas elecciones no van de nombres, sino de trabajar en equipo, de grupo, y de darle la vuelta a la situación. Insisto, estoy orgulloso de ser un Montal, pero lo importante es asegurar que eso sume. Pienso en ellos y creo que harían lo mismo.

¿“Todos contra Jan”?

Yo diría “todos por el Barça”. No es un Barça sí, Laporta no. Es un Barça sí, socios sí. No vamos contra nadie; es un movimiento pro-Barça para cambiar una situación de crisis institucional, ética, económica y social que el balón no puede esconder.

¿La economía es lo que más le preocupa?

Nos preocupa, pero lo principal es que el socio vuelva al centro. La situación económica es mala: veníamos de una herencia complicada tras el COVID y en estos años se han perdido unos 1.400 millones que no se han generado, vendiendo activos futuros. Es crítico. Aun así, creemos que el Barça puede facturar 1.300 o 1.400 millones en dos o tres años, haciendo las cosas bien y generando ingresos estructurales reales.

¿Por qué consideran que es tan importante un cambio?

Porque esta junta ha preguntado al socio en varias encuestas si quiere que el Barça sea una Sociedad Anónima Deportiva. Para nosotros eso es una línea roja. Tememos perder la esencia heredada de nuestros abuelos y bisabuelos. Estamos en una situación de emergencia.

Laporta dice que, mientras sea presidente, el Barça no será Sociedad Anónima.

También dijo que con un asado renovaría a Messi, que habría un director general que nunca llegó o que el Madrid no ganaría una Champions durante sus mandatos. No es algo personal, pero cuando dices cosas que no se cumplen, se generan dudas.

¿A quién votó en las elecciones de 2021?

Voté en blanco porque no vi ningún proyecto sólido para afrontar una situación tan crítica como la que vivía el club en ese momento.

Si no logran crear una candidatura unitaria, ¿a quién votaría?

Creo que todos los socios deberían votar a aquella suma de grupos —no sé si será una sola candidatura— que sea la más unitaria posible, la que tenga más firmas, más peso social y más respaldo para ganar las elecciones.

He hablado con todo el mundo y soy optimista para lograr una candidatura unitaria y transversal Joan Camprubí

Una curiosidad. ¿Cuál es su número de socio?

Cada vez me cuesta más verlo, porque ya no tenemos carnet físico y ha habido muchas bajas de socios en los últimos años, algo que nos preocupa. Pero mi número es el 56.989.

La Grada d’Animació

El Espai d’Animació es uno de los temas a nivel social más sensibles del mandato.

Es muy sencillo: esta junta expulsó a la Grada d’Animació sin un motivo grave ni relevante. No hubo diálogo y el estadio perdió un elemento clave, en casa y fuera. Si tenemos el estadio más grande del mundo, no tiene sentido que solo el 1% sea para la Grada cuando en Europa es del 3 al 5%. Hay que sentarse, escucharles y ayudarles. La junta ha improvisado y ha reaccionado tarde, con un enfoque electoralista.

Recientemente hubo una reunión con los cuatro grupos.

Sí, pero ahora están comprando tiempo. Hay trámites legales y análisis policiales que no se hicieron antes. Ojalá se solucione pronto, porque ver el estadio sin Grada es absurdo.