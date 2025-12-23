Joan Camprubí y el apoyo de Flick a Joan Laporta: "Si realmente estuviera contento, ya habría firmado"

Joan Camprubí Montal, líder de 'Som un Clam' y uno de los socios del FC Barcelona que impulsan junto a ótras figuras como el excandidato Víctor Font la creación de una candidatura unitaria para enfrentarse a Joan Laporta en las próximas elecciones, vaticinó que en el mes de enero debe de consolidarse ese proyecto común si quieren que tenga opciones de éxito, ante la inminencia de la convocatoria electoral.

En una entrevista al programa 'Què T'hi Jugues' de la Cadena Ser, Camprubí no despejó la duda de quién debe liderar esa precandidatura única, aunque abogó porque Víctor Font, Marc Ciria o Xavier Vilajoana también deben integrar ese movimiento. "No es un tema personalista, mío o de nadie; las elecciones se ganarán desde una opción unitaria y transversal de personas preparadas frente a una gestión autoritarista (por autoritaria) e individualista, de gestión opaca de pocas personas", en referencia al presidente Laporta.

El socio blaugrana, nieto del expresidente del club Agustí Montal, dijo que esa unidad debe de llegar "en un acto de responsabilidad. Hay gente con más trayectoria -en referencia a Vítor Font- o con voluntades diferentes, pero los programas electorales serían similares en un 80-90% y veovoluntadd de cambio. ¿Si no somos capaces de ponernos de acuerdo tres o cuatro, cómo vamos a convencer a 30.000? Ha de ser el Barça de Unicef y no el del Congo, un Barça ético de los socios y no el que expulsa a los socios y que acaba siendo una SAD".

"¿El apoyo de Flick? Leo Messi fue expulsado del Barça"

En su opinión, el Barça "ya no es un club democrático. Por cuarto año consecutivo, la asamblea fue telematica; el entrenamiento de vuelta al Camp Nou fue de pago... Ahora que se acercan las elecciones el presidente se ha acerdado a las peñas". Y añadió a su crítica que "hace once años que no se gana una champions, se ha perdido mucho dinero por el camino, se han perdido un 25-30 por ciento de socios...".

Camprubí considera que tendrán opciones de ganar -"Creo que hay partido porque la gestión deja mucho que desear"- y restó trascendencia a las palabras de apoyo de Hansi Flick a Laporta. "En lugar de decir que renovaba, dijo que da apoyo al presidente. Todos estaríamos encantados de que renueve, pero no ha firmado. Si realmente estuviera contento ya habría firmado". Y puso un ejemplo: "¿Qué pasó con Messi, al final firmó o no? Leo Messi pasó un mes y no le renovaron porque realmente no lo querían dentro. Leo Messi fue expulsado del Barça".

Antimadridismo en el momento oportuno

Joan Camprubí relativizó el enfrentamiento de Joan Laporta con Florentino Pérez y el Real Madrid. "Me hace gracia que ahora haya tanto enfrentamiento cuando hizo seguidismo durante todo el mandato. Ahora que se acercan las elecciones, en lugar de hacer propuestas a los socios, habla del mal superior".

Recordando su pedigrí como socio, Camprubí se mostró crítico con la idea de 'ir de la mano' del Real Madrid. "La historia contesta la pregunta. Vengo de una familia muy catalanista, creo que al Madrid se le debe respetar pero ir de la mano es complicado. Nunca le fue bien al Barça cuando fue de la mano del Madrid. El Barça debe estar por encima, no de la mano del Madrid".

Las elecciones, tras la Supercopa

Sobre el caso Negreira Camprubí estimó que "hay que esperar a saber qué dice el juez, que se esclarezcan los hechos. El asunto me parece extraño, hoy día un 'compliance' no dejaría pasar una actuación así (que se pagara durante todos estos años). Pero la historia demuestra que los árbitros no nos han ayudado en este periodo, también ganamos títulos en Europa. Creo que no se debería haber hecho. ¿Que no hubo algo más que informes? Quiero pensar eso, hasta que el juez no diga algo diferente".

Su previsión sobre cuándo pueden ser las elecciones es que el resultado de la Supercopa de España puede ser clave para el calendario, si vence el Barça. "Calculo que a partir Supercopa puede ser que convoquen. Hay un Barça-Sevilla sobre el 15 de marzo. Y más adelante, un Barça-Espanyol sobre el 12 de abril y un Barça-Madrid sobre el 10 de mayo; será una de estas tres fechas", vaticinó Camprubí Montal.