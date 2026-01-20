Jindrich Trpisovsky, entrenador del Slavia de Praga: "Jugar contra el Barça es una fiesta del fútbol"

El Slavia de Praga ya está preparado para recibir al FC Barcelona este miércoles (21:00 horas) en la 7ª y penúltima jornada de la Fase liga de la Champions League. Todo un encuentro de contrastes, puesto que los catalanes buscan acceder a los octavos de final sin necesidad de disputar el 'play off', mientras que los checos esperan obrar un milagro que les permita sumar el primer triunfo en esta competición y quedar entre los 24 primeros clasificados.

"No sé si nos beneficia la situación que el Barça tiene en la clasificación de la Champions. Se dice que los grandes equipos no pierden dos partidos seguidos, creo que esto les dará un impulso de cara al partido. Jugar contra el Barça es una fiesta del fútbol", expresó Jindrich Trpisovsky, entrenador del Slavia de Praga en la previa del encuentro contra los blaugranas.

Para este partido no podrá estar presente Lamine Yamal, quien cumplirá ciclo de sanción después de haber visto tres tarjetas amarillas en la Fase liga. "Es una lástima que no esté Lamine Yamal. Estoy triste porque algunos jugadores no tendrán la oportunidad de enfrentarse a un jugador como él", dijo el técnico checo.

Sin embargo, se deshizo en elogios hacia otros futbolistas de la plantilla culer que sí estarán presentes el miércoles por la noche sobre el césped del Eden Arena. "Pedri tiene mucha calidad, por eso está en el Barça. Fermín y Olmo también son muy buenos. Pedri está integradísimo, es un jugador moderno, técnico... Me gusta como juega. Son jugadores que tienen soluciones para todo; Pedri y Fermín se complementan. Su entrenador también es un fenómeno futbolístico. Es un equipo gigante. Si he de recordar un jugador en particular fue Xavi. En la actualidad, me encantan Raphinha o Lamine", comentó ante los medios de comunicación acreditados.

Un contexto extraño

El Slavia de Praga lleva mes y medio sin disputar un partido oficial, puesto que la liga de su país atraviesa un parón en invierno para evitar las frías temperaturas. "Es el primer partido de 2026, será un test importante. Cuando no juegas desde hace mucho generas incertidumbre sobre el estado de forma del equipo", comentó.

La Champions, por su parte, no se detiene y se espera que haya una temperatura cercana a los -5ºC durante el partido. "El Barça tiene experiencia con los cambios de temperatura. Nosotros fuimos a jugar a España y la diferencia fue de 27 grados. Flick es alemán y sabe lo que puede encontrarse a nivel meteorológico", apuntó Trpisovsky

En cuanto al aspecto más táctico, el entrenador checo ha tenido tiempo para analizar al Barça. "Somos conscientes que juegan con un sistema que, en defensa, muchas veces les va de milímetros", dijo, pero confía plenamente en su equipo: "Estamos muy bien en intensidad, eso si que lo podremos mostrar. Espero que logremos hacer una buena presión. Contra un adversario así no puedes cometer errores porque te castigan", concluyó.