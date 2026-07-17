Jhon Duran, alternativa sorpresa del Barça para la delantera

El Barça deberá firmar a uno o dos delanteros en este mercado de verano. El club blaugrana está obligado a traer a un punta de primerísimo nivel tras la marcha de Lewandowski y, quizás, a una segunda opción si finalmente sale Ferran Torres hacia el PSG. La clara prioridad del Barça es fichar a Julián Álvarez, aunque internamente tienen claro que es una operación que se ha ido complicando. El club sabrá la próxima semana si es viable convencer al Atlético sobre este futbolista y, mientras tanto, Deco está estudiando opciones como alternativas. Uno de los nombres que ha sido ofrecido en los últimos días es el colombiano Jhon Durán, goleador que pertenece al Al Nasr y delantero que estaba en el radar del Barça hace algo más de un año. El Benfica tiene avanzada su contratación y en el club blaugrana, por ahora, no se ha ido más allá.

Durán va a salir de Arabia Saudí porque no se ha adaptado. El Al Nasr le fichó en el mercado de enero del 2025 por casi 80 millones de euros procedente del Aston Villa, dónde el colombiano causó un impacto importante. Tanto, que Deco llegó a reunirse con su representante para sondear la opción de firmarle aunque finalmente se decantaron por la propuesta de Arabia. Durán prácticamente no ha jugado en el Al Nasr y encadena dos cesiones, al Zenit de San Petesburgo y al Fenerbahce turco, dónde ha podido mostrar su talento.

En estas últimas semanas, el Al Nasr ha dado el visto bueno al entorno de Durán para que se bsuque equipo y han ido tanteando equipos. Uno de ellos ha sido el Barça, por la relación que han tenido en los últimos años. El Benfica también ha recibido la propuesta y, en este caso, están sondenado la posibilidad del fichaje. De hecho, sus ejecutivos viajarán a Saudí para intentar cerrar la operación en un préstamo con opción de compra si se ajusta el salario.

Al parecer, Durán puede salir cedido con opción de compra, lo que hace atractiva su opción en el mercado. El futbolista desea regresar a Europa sí o sí porque está convencido de que puede relanzar una carrera que interrumpió demasiado pronto para irse a Arabia. Tiene 22 años y un potencial físico enorme para el futuro.

El club blaugrana está sondeando opciones y monitorizando el mercado. Otro de los nombres que podría salir de Arabia Saudí es Darwin Núñez. El uruguayo ya estuvo cerca de fichar por el Barça cuando militaba en el Almería, pero finalmente fue al Benfica para, luego, pasar al Liverpool.