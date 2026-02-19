Jesús Vallejo desvela el actual jugador del Barça que más le costó defender: "Te hacía el partido incómodo"

Jesús Vallejo ha vivido una carrera repleta de experiencias en clubes de élite y en la selección española. Actualmente juega en el Albacete, equipo al que llegó tras pasar por el Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Granada y Wolverhampton, entre otros.

En una entrevista a 'Feeberse', el central compartió detalles sobre su vida en los distintos clubes, recordando con cariño la disciplina de jugadores como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

También habló de su experiencia en Frankfurt, donde sorprendió a entrenadores y prensa con gestos de humildad como saludar a todos los miembros de la sala de prensa o elegir un coche modesto cuando le ofrecieron un Mercedes: "Vivía en un piso pequeño y no necesitaba mucho más".

En un momento de la entrevista, Vallejo fue preguntado sobre el jugador más difícil de defender para él, ya fuera compañero o rival, y no tuvo duda en confesar que se trata de Robert Lewandowski.

"Bueno, recuerdo uno en concreto en la Bundesliga que fue Lewandowski, en la etapa suya del Bayern y yo cuando jugaba en el Eintracht Frankfurt, porque sin ser un jugador superrápido sabía posicionarse fenomenal y a lo mejor yo en ese momento prefería jugar contra jugadores más rápidos y más habilidosos a lo mejor que contra jugadores tan listos, ¿no?".

El defensa añadió que la inteligencia del delantero polaco era clave para su rendimiento: "Me sorprendió cómo se colocaba. Creo que solo estaba él para tres centrales y nos volvió locos. O sea, era muy listo y te hacía el partido incómodo. Tú no disfrutabas defendiéndole y eso yo creo que era una virtud suya".

Cuando se le preguntó en qué consistía esa inteligencia, Vallejo detalló: "En el desmarque y en que te da la sensación que le podías anticipar, pero por lo que sea, te ganaba un segundito, estaba como un segundo por encima de ti en la jugada, ¿no? Entonces eso lo hacía diferencial".