Jesse Bisiwu, objetivo del Barça, impresiona: gol y a la 'final four' de la Youth League

Jesse Bisiwu sigue dejando detalles que justifican el máximo interés del Barça por ficharle a partir del próximo mes de junio. El extremo de la cantera del Brujas realizó un espectáculo en los poco más de 23 minutos que jugó en los cuartos de final de la Youth League ante el Atlético de Madrid. Marcó un golazo en el rotundo 0-4 que habilita el pase de los belgas a la 'final four' de la competición con una superioridad absoluta. Bisiwu tiene contrato en vigor con el Brujas por lo que el Barça debería pagar traspaso en este caso para quedárselo.

Bisiwu sorprendió a los ojeadores del Barça en el Mundial sub'17 de Qatar, dónde se convirtió en uno de los mejores jugadores del torneo. Destaca por su gran uno contra uno y su técnica individual. Es un futbolista muy diferencial en categorías inferiores y en el club blaugrana están convencidos de que apunta a crack. Es una de las grandes apuestas de futuro que desea realizar el Barça en los próximos meses.

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El interés es tal, que hasta el director deportivo, Deco, viajó este mes de enero hasta Brujas para hablar con el entorno del futbolista con el objetivo de intentar avanzarse a los competidores por el futbolista. Bisiwu tiene bastante claro que su deseo es vestir de blaugrana por encima de las ofertas que tiene desde la Premier League y está a la espera de que Barça y Brujas puedan llegar a un acuerdo favorable para el cambio de aires.

Los ojeadores del Barça no perdieron detalle de la actuación de Bisiwu en su partido ante el Atlético, dónde jugó menos de lo esperado al estar tocado. El club blaugrana también tiene anotado el nombre del delantero Yanis Musuayi, de 19 años, e internacional también en categorías inferiores. Se trata de un goleador nato, muy rápido y definidor, que ante el Atlético marcó dos golazos demostrando su proyección y calidad.