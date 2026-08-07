Jesse Bisiwu, listo para el debut con el Barça

Apuesta de futuro la que ha hecho el FC Barcelona con Jesse Biswu. Este extremo belga de origen ghanés firma hasta 2031. Seis años por delante (tiene 18) para demostrar el potencial que el club azulgrana ha visto que tiene tras monitorizarlo durante bastante tiempo.

Bisiwu es un extremo moderno, de 1,85 y que por físico puede recordar a Ousmane Dembélé. Es un apasionado de Neymar y tiene cosas que también pueden recordar a Lamine Yamal. Pero todavía tiene un largo camino por recorrer.

Se unió en Inglaterra

En la parcela deportiva se cree que Jesse puede aportar ya al primer equipo y es por eso que se ha puesto inmediatamente a las órdenes de Hansi Flick. Se incorporó a los entrenamientos en el stage de Inglaterra y este jueves pudo ya ejercitarse por primera vez en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Bisiwu, en un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

Estuvo en la doble sesión con el resto de compañeros y también ha participado en el entrenamiento de este viernes. Según ha podido saber este diario, el ex del Brujas está muy bien físicamente y listo para vivir su debut este sábado en el triangular de Udine. Siempre que Flick lo estime oportuno.

Raphinha, también de vuelta

La idea es que se estrena con la casaca azulgrana. El hecho de que otro extremo como Alex González haya dejado la disciplina del primer equipo para ir con el filial en la Vall d'en Bas también ya para competir también es un indicio de que podría tener protagonismo el belga.

Joan Laporta con Jesse Bisiwu / FCB

Cabe señalar que Roony Bardghji saldrá en los próximos días del Barça (SPORT ha desvelado este viernes una reunión entre Deco y su agente para tratar el tema), por lo que Flick se queda con Adeyemi, Raphinha y Bisiwu a la espera de que se incorporen Lamine Yamal y Gordon.

Habrá mucha competencia este curso en el extremo, pero el hecho de que el inglés pueda ejercer también de '9' (también Adeyemi) hace que Bisiwu pueda ser importante en la rotación.