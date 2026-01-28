Jesse Bisiwu: ¿La guinda del mercado de fichajes del Barça?

El Barça ha lanzado una auténtica ofensiva en el mercado para cazar talentos de futuro. En el Barça Atlètic ha habido muchos movimientos con salidas y la entidad blaugrana ya ha incorporado a los defensas Patricio Pacífico, Juwensley Onstein y al delantero Hamza Abdelkarim. El extremo Ajay Tavares, del Norwich, estaría en camino y la guinda podría ser Jesse Bisiwu, un futbolista que el Barça desea sí o sí, aunque la operación podría retrasarse hasta el mes de junio.

Bisiwu, extremo zurdo del Brujas, encanta a los ojeadores blaugrana y a los de media Europa. El futbolista encandiló en el pasado Mundial sub'17 de Qatar, al igual que el delantero egipcio Hamza Abdelkarim y se iniciaron los contactos a principios del mes de diciembre.

La operación de Bissiwu es la más complicada de todas. Primero, porque ha cumplido los 18 años el pasado 22 de enero, por lo que no podía firmar antes de esa fecha, y porque el Brujas le considera como la gran perla de su cantera y piden un traspaso acorde a la proyección del chico. El club blaugrana ha intentado atar una cesión con opción de compra prácticamente obligada, pero no ha sido posible.

Hay muchos clubs que han preguntado por Bisiwu, pero el futbolista prioriza absolutamente ir al Barça y ya se lo ha comunicado a su propio club. De hecho, en redes sociales existen varias imágenes y vídeos en los que Bisiwu no esconde sus simpatías por el Barça.

Se trata de un extremo puro, muy habilidoso y con un gran uno contra uno. Es un futbolista que no deja indiferente por su gran técnica individual. Suele jugar por la izquierda, pero puede formar en todas las posiciones de ataque. La operación la ha llevado el área de fútbol base blaugrana, pero ahora el director deportivo, Deco, también se ha puesto manos a la obra. En el Barça están convencidos que vendra ahora...o en el mes de junio.