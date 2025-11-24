Jérôme Boateng sigue aprendiendo del 'método Flick'

Jérôme Boateng pasó ayer por la Ciutat Esportiva Joan Gamper para seguir con su estancia formativa en el Barça. El exdefensa alemán, que lleva unos días integrado de forma observacional en la estructura del club, asistió al partido del cadete azulgrana contra el Espanyol acompañado por el coordinador del fútbol formativo, Sergi Milà. Fue una visita centrada en entender de cerca cómo se trabaja en las categorías inferiores y cómo se estructura el día a día del fútbol base.

Como ya explicamos en SPORT, Boateng cuenta con permiso para estar alrededor de diez días en las instalaciones del club, tiempo en el que busca aprender y acumular experiencias de cara a su futuro en los banquillos. Su plan principal es convivir con Hansi Flick y su staff, con quienes mantiene una relación muy estrecha desde su etapa en el Bayern. Sin embargo, hoy el primer equipo está inmerso en la preparación del partido contra el Athletic Club en el regreso al Spotify Camp Nou, y mañana la expedición viajará a Londres para el duelo de Champions frente al Chelsea. Con el cuerpo técnico concentrado en estos compromisos, Boateng está aprovechando para conocer otros ámbitos internos del Barça que también forman parte del funcionamiento general del club.

Del césped a los banquillos

En la primera parte el club le habilitó una zona reservada para que pudiera presenciar la táctica del partido con una vista más privilegiada mientras que el resto del partido lo vio detrás de la portería local acompañado de los coordinadores de La Masia. Retirado desde septiembre, el excentral continúa avanzando en su formación después de obtener la licencia B y haber previsto varias estancias para completar su aprendizaje antes de enero. En Barcelona está observando rutinas, métodos de trabajo y la estructura interna que sostiene al equipo profesional, pero también la del fútbol base, donde se construye la identidad del club desde edades tempranas.

Su presencia ayer en un partido de cadetes forma parte de esta inmersión más amplia. El Barça le está permitiendo vivir el día a día desde múltiples ángulos, no solo junto al primer equipo cuando las circunstancias lo permiten, sino también junto a los responsables del fútbol formativo.