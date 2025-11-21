¿Qué hace Jérome Boateng en la Ciutat Esportiva del Barça?

Jérôme Boateng sorprendió ayer apareciendo en la Ciutat Esportiva a primera hora de la mañana. Las cámaras de SPORT captaron en exclusiva la llegada del exfutbolista a las instalaciones y según ha podido saber este periódico, el motivo de su visita no era para entrenar, sino para iniciar una estancia formativa junto al cuerpo técnico de Hansi Flick. El exdefensa, retirado desde septiembre, tiene permiso para pasar unos diez días en las instalaciones del Barça con el objetivo aprender de cerca cómo trabaja el entrenador alemán en su etapa en Barcelona y observar la dinámica diaria del equipo.

En un vídeo publicado por el propio club, se ve a Boateng saludando a Robert Lewandowski, con quien compartió siete temporadas en el Bayern, y charlando con Flick, que fue su técnico entre 2019 y 2021 y con quien conquistó el histórico sextete en la temporada 2019/20. La buena relación entre y el técnico alemán ha facilitado que Boateng pueda vivir esta experiencia interna en la estructura del Barça.

Hace unas semanas adquirió la licencia B de aquí a enero quiere completar varias estancias para seguir aprendiendo. La del Barça es una de ellas y lógicamente, Flick no ha puesto ningún problema para ayudar a que Boateng vaya aprendiendo la dinámica con la que se encontrará cuando llegue el día de ser entrenador. Durante estos días, Boateng se integrará de manera observacional en el día a día del cuerpo técnico para conocer métodos, preparación táctica y funcionamiento general del equipo.

'Fichaje' frustrado

Todo esto ocurre después de que una estancia similar en el Bayern Múnich acabara cancelándose. Vincent Kompany llegó a aprobar su llegada pero la reacción de los grupos de aficionados más activos fue tan fuerte que tanto el club como el propio Boateng decidieron no seguir adelante. Las protestas estaban ligadas al caso judicial que rodea su figura pues en 2024 fue condenado por agresión a una ex pareja, aunque en la apelación quedó en una amonestación y sin antecedentes penales. Aun así, una parte de la afición rechazó su vuelta al club.

Ahora, en Barcelona, Boateng tiene la oportunidad de centrarse en su formación lejos de ese clima y permanecerá en la ciudad hasta el próximo día 30 de noviembre.