Jérémy Mathieu, exdefensa del Barça: "Tiraba las faltas mejor que Messi"

Quién no recuerda a Jérémy Mathieu. El central francés fue un jugador muy importante para el Valencia CF durante su etapa entre 2009 y 2014. Fue un momento de su carrera en el que conquistó a la afición ‘Ché’, logrando varias clasificaciones para la UEFA Champions League y alcanzando las semifinales de la UEFA Europa League en la temporada 2013-14. Aunque no ganó nada con el Valencia, se consolidó como un pilar fundamental del proyecto, hasta llegar a ser el capitán del equipo.

Mathieu, que posteriormente fue jugador del FC Barcelona entre 2014 y 2017, pasó por el programa SafePlay, donde repasó su etapa en el club azulgrana. Su marcha a la Ciudad Condal se produjo en 2014, cuando decidió dar un paso al lado del proyecto valencianista tras la llamada de Luis Enrique.

Luis Enrique llamó a Mathieu

Tras un partido con el Valencia, el asturiano se le acercó y le dijo: “Me encanta cómo juegas. Y si soy el entrenador, te quiero en el equipo”, desvelaba. Mathieu confesó que se lo tomó con cautela: “No quería decirle: espera, porque por ahora no eres el entrenador del Barcelona. Pensaba: a ver si me vende un sueño y después no está allí”, contaba.

Durante las vacaciones de verano, Mathieu se reunió varias veces con el Barça. Aun así, el francés tenía dudas: “Yo quería jugar”, explicó. Con 30 años y siendo capitán en Valencia, no lo tenía claro: “¿Qué hago? ¿Empiezo de cero para ir al banquillo? Estaba dudando”, decía.

Luis Enrique reclutó a Jérémy Mathieu para jugar en el Barça cuando aterrizó en el 2014 / SPORT.es

Mathieu explicó que, antes de fichar por el Barça, habló directamente con el Valencia CF para plantear su situación. El central francés fue claro con el club valencianista: el Barça le ofrecía una mejora salarial de 200.000 euros más al año y les dijo que, si igualaban esa cifra, se quedaba. Sin embargo, el Valencia rechazó mejorarle el contrato, al considerar que no podían asumir esa subida. Tras recibir la negativa, Mathieu tomó la decisión de marcharse al Barcelona. Según sus propias palabras: “Si me daban eso, me quedaba. Me dijeron que no podían y entonces me fui”, simplemente, contaba el excentral francés.

Mathieu fue muy buen recibido, de la mano de Piqué

En el vestuario, fue acogido tanto por Gerard Piqué como por Jordi Alba, excompañero valencianista. El francés cuenta que nada más llegar, en los entrenamientos, quedó impresionado con Leo Messi: “Messi era increíble. En los entrenamientos no podías hacer nada", contaba. También recordó la histórica remontada ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League: “Fue mágica. La temperatura iba subiendo a medida que avanzaba el encuentro y esa noche fue perfecta", cuenta.

Pero en un momento del programa, a Mathieu, cómodo y entre risas, se le ocurrió soltar 'una barbaridad'. "Creo que fui mejor lanzador de faltas que Messi”, dijo, en formato de titular (forma parte del programa).

El golazo de falta del central francés

Mathieu recuerda su gol de falta en 2015, ante el Elche CF en la Copa del Rey (0-1). Fue un disparo potente desde fuera del área que se coló en la portería rival. Una falta espectacular para 'las escuelas de tiradores de faltas'. Aquella Copa, precisamente, la ganó el Barça tras vencer 3-1 al Athletic Club, levantando su 27ª Copa del Rey.

Una comparación llena de humor, debido a que Messi lleva 69 goles de falta en su carrera. Mathieu, siempre fue un hombre peculiar y cerró su etapa en el Barça con 91 partidos disputados. En el pódcast, cerró su 'charla' elogiando a Iniesta, 'un mago'.