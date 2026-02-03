Jefté, el verdugo que eliminó al Madrid y amenaza al Barça: "Hace años quise dejar el fútbol"

"Es lo más grande que me ha pasado en el fútbol. Estas cosas son las que sueña uno cuando es pequeño. Hoy se ha dado. Estoy feliz por mi equipo, han trabajado como cabrones". Jefté Betancor, el héroe del Albacete, relataba así a pie de campo su emoción tras conseguir lo impensado: cargarse al Madrid en la Copa del Rey el pasado mes de enero.

Un doblete suyo, con gol agónico incluido en el tiempo de descuento, valió para vencer 3-2 al conjunto de Álvaro Arbeloa en la fase de octavos. El reemplazante de Xabi Alonso no pudo tener peor debut: debacle y eliminación en el certamen copero. Ahora, poco menos de un mes después, vuelve a medirse con un coco: el Barça de Hansi Flick.

Copa del Rey: Albacete -Real Madrid, en imágenes. / Jose Breton / AP

De Jefté fueron los dos goles que definieron el encuentro ante los merengues. El primero, ayudado por un Lunin que opuso poca resistencia a su disparo. El segundo, con 2-2 en el marcador y sobre el final de partido, de gran factura, buscando el palo lejano de un Lunin que se quedó sin respuestas.

"Hace años quise dejar el fútbol y hoy estoy soñando con esto. Es muy difícil hacer lo que hemos hecho. Hemos ido por todo. Y nos lo merecemos", complementó Jefté a los micrófonos de 'RTVE' una vez finalizó su gesta ante el Madrid, consciente de haber conseguido una épica al alcance de pocos.

Ahora viene el Barça

Como los héroes del Alcorconazo o aquel gol de Solbes con el Alcoyano, Jefté Betancor se vistió ahora de verdugo del madridismo. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria un 6 de julio de 1993, Jefté comenzó su carrera deportiva en las filas del Hércules, club donde debutó en la temporada 2011/2012 como delantero centro.

En su trayectoria profesional ha pasado por clubes nacionales como el Eldense, la Arandina o el Ontinyent, además de aventuras en el extranjero por el fútbol de Austria, Rumanía y Chipre.

Su última experiencia fuera fue en el Olympiacos, club desde el que regresó a España para sumarse al Albacete en calidad de cedido para el inicio de la presente temporada.

Esta temporada, en total, Jefté acumula ya 25 partidos entre Liga Hypermotion y Copa del Rey, marcando nueve goles, incluidos los dos que metió al cuadro blanco. Buscará llegar a los dos dígitos contra el equipo culé, este martes 3 de febrero a partir de las 21.00H, con un Albacete que ya se sabe 'matagigantes'.