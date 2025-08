Jeffren, sobre Lamine: "Si no lo coges a tiempo...olvídate"

Puso la guinda en el mítico y recordado 5-0 del FC Barcelona en el Camp Nou. Irrumpió en un Trofeo Joan Gamper como un 'huracán' y luego las lesiones y la irregularidad lastraron su paso por el primer equipo azulgrana. Hablamos de Jeffren Suárez, cuya carrera le llevó luego por el Sporting de Lisboa, el Valladolid, el KAS Eupen o el AEK Larnaca chipriota.

El atacante ha hablado para el podcast 'Helado oscuro' para repasar, entre otras cosas, su paso por el Barça: "Los grandes te trataban muy bien y te hacían sentirte cómodo desde el primer día. Una cosa que hacen muy bien es que siempre cuidan mucho a la cantera, incluso los jugadores que vienen de fuera. Si me preguntas que es un equipo, eso era un equipo. Dani Alves, Puyol y Xavi fueron los que mejor me trataron cuando estuve mal, me decían: 'Tranquilo Jeff, que esto va a pasar'".

A Messi no le podías tocar y había muchos problemas con eso

Explica también cómo era convivir con Messi en los entrenamientos: "A Messi no le podías tocar y había muchos problemas con eso, porque muchos que venían del filial iban fuertes y... si formabas parte de su círculo podías vacilar con eso, pero sino...".

Acerca de su adiós al Barça, Jeffren comenta que "las lesiones fueron la razón por la que me fui del Barcelona y con ese tema, el club me dió la espalda. No Guardiola, sino Zubizarreta -director deportivo en aquel momento- fue quien me jodió la carrera. Yo tenía una oferta del Valencia y él me cerró las puertas en España. Cuando venían equipos de fuera a preguntar por mí, el precio estaba entre los 3 y 4 millones de euros y cuando venía uno de España rondaba los 5 millones. Desde entonces no le puedo ni ver".

GUARDIOLA Y LAMINE

Sobre Pep Guardiola, que le entrenó con la casaca barcelonista, dijo que "a Guardiola le llamabamos el enfermo, pero aprendí mucho de él. Del que nunca me olvido es de Luis Enrique, es un Guardiola, pero con una mentalidad más agresiva. Mi pensamiento de no venirme abajo viene por él".

Analiza también la situación de Lamine: "Tiene 18 años y es normal que no sepa las consecuencias de sus actos, pero hay que cogerlo, porque si no lo coges a tiempo... olvídate, pero creo que el Barça hará las cosas bien".