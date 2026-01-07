Jeddah, la tumba de Valverde

El Barça y el Athletic abrirán este miércoles la Supercopa de España con la disputa de la primera semifinal. Es la sexta vez que la competición se disputa en Arabia Saudí, la tercera en la ciudad de Jeddah. No tiene precisamente muy buenos recuerdos de allí el entrenador del equipo vasco, Ernesto Valverde, que se sentó en el banquillo azulgrana durante dos temporadas y media, entre julio de 2017 y enero de 2020.

Hace un año ya estuvo en Jeddah dirigiendo al Athletic, que cayó en semifinales ante el Barça (2-0), con goles de Gavi y Lamine Yamal. Peor había sido su primera experiencia en la ciudad saudí. Fue en enero de 2020 siendo entrenador azulgrana. Su equipo llegaba a la competición siendo líder de la Liga, pero fue eliminado en semifinales por el Atlético de Madrid en un gran partido de los azulgranas. Se impusieron los de Simeone (3-2) remontando y marcando dos tantos en los últimos siete minutos. Al Barça, que se había avanzado con tantos de Messi y Griezmann, le invalidaron dos goles tras la intervención del VAR. El primero por manos de Messi y el segundo, obra de Piqué, por un fuera de juego de Arturo Vidal.

El liderato en la Liga y el buen partido ante el Atlético de Madrid no impidieron que el entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, decidiese destituir a Valverde. Viajó con esa idea en la cabeza a Jeddah y después de la derrota en semifinales tomó la decisión. El despido no se hizo oficial hasta el 13 de enero, pero estaba cantado desde el día 10, cuando horas después de la eliminación, el entonces director deportivo del club, Eric Abidal, y el CEO, Òscar Grau, no tomaron el avión de regreso a Barcelona y se desplazaron a Doha para intentar contratar a Xavi Hernández. No hubo acuerdo con el de Terrassa y se acabó fichando a Quique Setién.

Bartomeu tomó aquella decisión porque consideró que el equipo, a pesar de ir primero en la Liga, estaba en clara línea descendente, que jugaba mal y que Valverde había perdido el control del vestuario y se entrenaba poco. Tenía en mente la parte final de la temporada anterior, cuando el Barça, que ganó la Liga, se dejó remontar en Liverpool en semifinales de la Champions y perdió la final de la Copa del Rey contra el Valencia. Semanas después llegó la pandemia del coronavirus y el Barça acabó perdiendo aquella Liga y siendo humillado por el Bayern en Champions con el 2-8 de Lisboa. Setién fue despedido y Ronald Koeman nombrado nuevo entrenador del Barça.

Valverde se marchó del club habiendo ganado dos ligas, una Copa y una Supercopa de España. A Jeddah, ciudad de la que no debe tener buenos recuerdos, llega con la posibilidad de convertirse en el entrenador más laureado del torneo, con tres títulos, igualando a Johan Cruyff (Barça) y Pep Guardiola (Barça). El actual entrenador del Athletic ganó la competición en 2015 con el Athletic y en 2018 con el Barça. Otros entrenadores con dos títulos son: Héctor Cúper (Mallorca y Valencia), Javier Irureta (Deportivo), Fran Rijkaard (Barça), Zinedine Zidane (Real Madrid) y Carlo Ancelotti (Real Madrid).