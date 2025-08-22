Jean-Pierre Papin: "Lamine Yamal merece ganar el Balón de Oro"

Los debates por quien debe ser el Balón de Oro 2025 no cesan. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los dos grandes favoritos, pero todo se decidirá el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtele de Paris.

En Francia casi todos creen que el ganador será el jugador del Paris Saint-Germain. Su año ha sido espectacular y ha guiado al conjunto francés a ganar el triplete y a la final del nuevo Mundial de Clubes. Pero a pesar de sus éxitos colectivos, algunos creen que el juego y la calidad de Lamine Yamal han sido superiores.

Uno de ellos es Jean-Pierre Papin, leyenda del fútbol galo y ganador del Balón de Oro en 1991. El exdelantero opina que el gran favorito al galardón individual debe ser Lamine Yamal por sus actuaciones individuales con el FC Barcelona y la selección española en EramNews: "Lamine Yamal merece ganar el Balón de Oro este año".

Papin, en una imagen de archivo con el Balón de Oro / EFE

A Papin le preguntaron por qué no se quedó con ningún jugador francés o del PSG como Dembélé o Hakimi, pero el delantero lo tiene muy claro: "No, para mí Yamal fue el mejor y tuvo una temporada excepcional".

El delantero fue leyenda del Olympique de Marsella, equipo rival de los parisinos en Francia. Esa relación puede explicar la preferencia de Papin por Lamine Yamal ante los jugadores del campeón de Europa.

Fijémonos ahora en los registros individuales de cada uno: Lamine Yamal disputó 55 partidos en los que anotó 18 goles y repartió 25 asistencias (el que más del mundo, empatado con Raphinha). En otras palabras, el delantero catalán ha contribuido de forma directa de cara a puerta en 43 ocasiones. Los números de Dembélé son algo mejores, eso sí, teniendo en cuenta que el nivel de la Ligue 1 está un peldaño por debajo del de LaLiga: 53 encuentros, 35 tantos y 16 pases de gol.

Dembélé, MVP de la final de la Supercopa de Europa / UEFA

Dembélé parece el gran favorito para levantar el Balón de Oro el próximo 22 de setiembre en París. Pero la temporada pasada parecía que Vinicius lo ganaría con facilidad y terminaron habiendo sorpresas. Deberemos esperar a esa noche en Francia para saber a quién le pasa Rodri Hernández la corona del fútbol.