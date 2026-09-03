Jean Marie Dongou, sobre el fichaje de Gabriel Jesus: "Es un parche"

Gabriel Jesús ha sido la última pieza del puzle del Barça para esta temporada. El brasileño llega procedente del Arsenal a cambio de diez millones de euros más variables. Una incorporación de última hora, pero que cubre una necesidad que el equipo tenía: la de un delantero.

Pese a que no es el juguete que pidió el Barça en navidades, Julián Álvarez, la llegada de Gabriel Jesús genera ilusión, al haber sido uno de los delanteros más influyentes de la Premier League, eso sí, hace unos cuántos años. Por lo tanto, lo de Gabriel Jesús es una mezcla de incertidumbre y de acierto, ya que Deco encontró la solución más viable del mercado.

El Barça deberá fichar a un delantero

Dongou, en su estreno al 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio, ha valorado el fichaje del brasileño. Considera que es un gran jugador, pero que no es el perfil que debe fichar el Barça.

"Yo creo que todavía no. El Barça debería de resolver el tema más adelante, no sé si durante el verano que viene o en enero", empieza argumentando el exdelantero.

"Yo creo que Gabriel Jesus es un parche, no es el delantero que todo el mundo quería, pero sí que es un gran jugador y si Flick es capaz de recuperarlo un poco, la sensación que dio en el City o en el Arsenal, tenemos a un jugador que puede ayudar mucho al equipo. En Liga hará goles, pero en Champions, no dará el salto para competir contra los grandes de Europa", continúa.

"A mí me gusta lo que genera el Barça. Cualquiera que se ponga hará goles, no hay duda. No tengo ninguna duda con esto, el problema es cuando lleguen los equipos de tu nivel, se verá si el equipo está preparado para ganar la Champions o para competir contra los grandes equipos. Pero yo no tengo ninguna duda de que no es un problema hacer goles, por la forma de jugar y por las ocasiones que genera el equipo", afirma Dongou.

Pese a que es consciente que el Barça hizo todo lo posible para fichar al delantero argentino, considera que en un futuro el equipo volverá a intentarlo.

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"El Barça debe fichar a los mejores jugadores del mundo, no jugadores medianos, si queremos apostar por jugadores jóvenes, ya tenemos a La masía. El resto deben de ser jugadores diferenciales", concluye.