Jean Marie Dongou, exjugador del Barça: "No entiendo el fichaje de Anthony Gordon"

Deco, director deportivo del FC Barcelona, quiere cerrar cuánto antes la plantilla de cara a la temporada 2026/2027. Y en la primera semana después de acabar la Liga, el portugués ya ha fichado el primer futbolista: Anthony Gordon, procedente del Newcastle. El club azulgrana ha pagado un total de 80 millones de euros, más diez en variables que dependerán de diferentes cláusulas que deben cumplirse durante el contrato, según informó 'Chronicle Live'.

El fichaje del futbolista inglés está dando mucho de qué hablar, y desde el programa 'Fanzone', presentado por Gerard Romero, analizaron qué puede aportar al conjunto de Hansi Flick. Uno de los más críticos con esta incorporación fue Jean Marie Dongou, exjugador del Barça, quien empezó diciendo: "No entiendo la decisión".

La cara de Romero fue todo un poema y el ex del Barça le cuestionó: "¿A ti te gusta el fichaje?". El presentador de 'Fanzone' no dudó un instante en compartir su punto de vista al respecto: "A mí me gusta, porque es Hansi Flick, quien ha pedido su incorporación".

Dongou siguió erre que erre: "Pero, ¿cómo sabemos que lo ha pedido él?". En ese instante, Romero compartió que "el club nos ha explicado que es un jugador que le gusta mucho a Flick. Por ello, se ha hecho el esfuerzo".

Gordon, en su presentación / FCB

Una respuesta que no acabó de entender, ya que no veía en qué posición del ataque jugaría Gordon. Entonces, Jaume Marcet analizó dónde podría encajar: "De extremo izquierdo y Raphinha, quizá, de mediapunta. Necesitamos delantera y plantilla".

Sobre la virtud del exjugador del Newcastle, que presiona mucho, es algo que Dongou no acaba de entender para justificar un desembolso de más de 80 millones de euros por él: "Este jugador no lleva al Barça al siguiente nivel". Por esta razón, no dudó en afirmar que "no tiene nivel para jugar en el Barça".

Respecto a la posible incorporación de Julián Álvarez, el exjugador azulgrana sí entendería su fichaje, pero no el de Gordon, ya que considera que ambos son piezas similares en ataque.

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Aun así, cuanto más amplia sea la plantilla de Hansi Flick, mejor, ya que el desgaste será menor y el técnico alemán tendrá más opciones para rotar. Esto se notará especialmente al final de la temporada, cuando se deciden los títulos.