Jean Marie Dongou, exjugador del Barça: "He sufrido más el anticatalanismo que el racismo"

Jean Marie Dongou fue uno de los mayores prodigios de La Masía. Tras poner fin a su carrera deportiva a los 28 años en 2023, se encuentra ya retirado del fútbol profesional. Su última experiencia profesional fue en el FC Osaka de la J3 League japonesa, donde rescindió su contrato en agosto de 2023 tras disputar únicamente cuatro partidos.

El exfutbolista camerunés, fue una de las mayores promesas de La Masia, debutando con el primer equipo del Barça con solo 18 años, el 6 de diciembre de 2013 de la mano del Tata Martino. Sin embargo, su carrera se cortó en seco y pasó por numerosos clubes antes de su retirada prematura.

Su nueva vida como comentarista

A sus 30 años, Dongou ha reorientado su vida profesional hacia el análisis deportivo y la formación de jóvenes talentos. Colabora en distintos programas, como el nuevo FanZone de 3Cat, Jijantes o incluso ha participado en algún programa en SPORT. También colabora como entrenador internacional para la Iniesta Academy, participando en proyectos de formación en países como México.

Dongou acudió al pódcast el 'El After' de 'Postunited' y contó sus experiencias en el mundo del fútbol, además de hablar de un tema súper importante, el racismo. Asegura que durante su etapa en el país sufrió más anticatalanismo que racismo, y que nunca llegó a vivir situaciones de discriminación racial directa. "He sufrido más el anticatalanismo que el racismo en España. Yo racismo no he sufrido nunca", comenta en 'El After' de Post United, creado por Esteve Calzada.

Dongou destacó la importancia que tuvo el Barça en su vida y la de su familia: “El Barcelona me salvó la vida a mí y a mi familia. Si no hubiera llegado allí, mis padres probablemente no estarían vivos hoy en día”. Estas palabras reflejan el impacto positivo que tuvo su etapa en La Masia más allá del fútbol.

Los primeros pasos en La Masía

El camerunés, llegó a la cantera culé siendo apenas un adolescente. “Cuando llegué, el Barça pagaba bastante dinero por ser un niño. Desde los 13 años llevaba dinero a casa para ayudar a mis padres y a mis hermanas. Incluso empecé a financiar la universidad de mis hermanas gracias a lo que me pagaban”, explicó.

También cuenta el proceso de selección en la Fundación Samuel Eto’o, por la que llegó a España. “Éramos 300 niños y de esos escogieron a 60. Luego el entrenador redujo la lista a 12, y finalmente el Barça fichó a solo tres. Estuve dos años en la Fundación, viviendo en la casa de uno de los jefes, yendo al colegio y entrenando hasta que nos llevaban a torneos donde se nos evaluaba”, contó.

Su experiencia con la selección

Además, narró que en una convocatoria el seleccionador le prohibió jugar porque Eto’o había decidido que no jugaría si él estaba en el campo, mostrando así el peso que tenían las estrellas dentro del equipo nacional.

Dongou, para finalizar, revela que "Samuel Eto'o no comía en las concentraciones de la selección de Camerún porque tenía miedo de que le fueran a envenenar. Su hermano le traía la comida", cuenta.