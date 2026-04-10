FC BARCELONA
Jean Marie Dongou, exfutbolista del FC Barcelona, desvela la clave para remontar al Atlético de Madrid: "Hay una solución y Flick se debe dar cuenta"
El colaborador de 'Fanzone', programa presentado por Gerard Romero, confía en darle la vuelta a la eliminatoria
El FC Barcelona ya tiene la mente puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. El conjunto de Hansi Flick quiere darle la vuelta a la eliminatoria después de caer en el Spotify Camp Nou por 0-2, con un claro protagonista: el árbitro István Kovács.
La posible remontada del conjunto azulgrana en el Metropolitano ya está en boca de todos, y desde el programa 'Fanzone', presentado por Gerard Romero, analizaron las claves para que el equipo logre clasificar a las semifinales, que se vería las caras contra el vencedor del enfrentamiento entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal.
Jean Marie Dongou, exjugador del Barça y colaborador de 'Fanzone', se mostró optimista: "Creo que se puede remontar. Yo confío porque tenemos a Lamine Yamal, así que confío para darle la vuelta".
Respecto al encuentro en el Spotify Camp Nou, Dongou aseguró que "la primera parte fue un poco rara, aún no entiendo que sucedió, ya que el equipo salió un poco... faltaba ritmo y presión, pues el Atlético salía muy fácil".
No dudó en decir que el Barça jugó mucho mejor a partir de la expulsión de Pau Cubarsí: "El equipo jugó mejor con 10 que con 11". Por otro lado, quiso dejar claro que "los futbolistas mostró mucho orgullo y con eso me quedo del partido".
La solución que otorgó para que el conjunto azulgrana consiga un billete a las semifinales de la Champions League es cambiar de posición a Lamine Yamal: "No puede jugar pegado a la banda. Tiene que empezar a jugar por dentro".
La principal razón que destacó es que "se estanca jugando allá en banda". Además, tras el mal momento de Ferran Torres y Robert Lewandowski no es una mala opción, según Dongou.
Una declaración que pone a Hansi Flick, entre las cuerdas: "Tiene que buscar soluciones. Si Lamine Yamal juega en la banda, no habrá remontado".
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