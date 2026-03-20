Jean Marie Dongou, exfutbolista del FC Barcelona: "Hansi Flick podría mejorar a nivel táctico"

El FC Barcelona ya está en cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Newcastle. El equipo de Hansi Flick se verá las caras ante el Atlético de Madrid con ganas de revancha por lo que ocurrió en las semifinales de la Copa del Rey, donde el conjunto azulgrana se quedó a las puertas de la final.

La victoria del conjunto culé al Newcastle por 7-2 está en boca de todos, pero Jean Marie Dongou, exfutbolista del Barça y colaborador de 'Fanzone', programa presentado por Gerard Romero, frenó en seco la ilusión de la afición culé de golpe al decir que "el Newcastle hizo muy buen partido, y jugó 135 minutos de la eliminatoria mejor que el Barça".

Una declaración que no pasó desapercibida para Romero: "Imagínate... y la eliminatoria acabó 8-3, es que no tenemos ni p*ta idea de fútbol". En ese instante, Dongou explicó cuál fue la clave: "El Barça tiene mucha más calidad que el Newcastle y en la segunda parte lo demostró".

Tiene claro que "ese es el nivel que debe demostrar el Barça en lo que queda de Champions". Asimismo, reconoció que el conjunto de Flick subió el ritmo, y los ingleses tuvieron un bajón físico muy claro, lo que ayudó a que el Barça pasara plácidamente.

No obstante, el exjugador del Barça cargó contra el entrenador alemán: "Debe ajustar cuando el equipo está presionado hombre a hombre. Creo que Flick debe mejorar a nivel táctico".

Un comentario que recibió silbidos por parte de los asistentes. "¿Qué le pasa a la gente?", contestó.

"¿Estás dudando de Flick?", preguntó el presentador del programa de TV3. "Tengo la duda, especialmente cuando jugamos contra equipos que están a nuestro nivel", respondió. Contra el Atlético de Madrid, Dongou avisó: "Es un muy buen equipo y Simeone tácticamente es muy bueno".

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"'Yo creo que el Barça aprenderá del partido de ida de la Copa del Rey, que fue un desastre, y creo que el equipo no repetirá un partido como aquel. Confío", destapó en el Teatre del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei.