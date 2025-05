Jean Marie Dongou: "Del Barça no te tienes que ir nunca"

Llegó al fútbol base del Barça procedente de la Fundación Eto'o. Quemó etapas en la cantera blaugrana con una gran voracidad y aunque se estrenó con el primer equipo no pudo consolidarse en el Barça. Zaragoza, Nàstic, Lugo o Lleida han sido algunos destinos de un goleador que también ha jugado en Finlandia, Grecia y Japón.

En el ADN Masia hemos charlado con Jean Marie Dongou o el 'príncep canalons' como a él le gusta ser conocido. Las cámaras no le asustan ya que es un invitado semanal fijo en 'Jijantes' con Gerard Romero. Su sinceridad y grandes conocimientos siempre hacen que escucharle nunca sea una pérdida de tiempo.

Es un canterano especial. Su primer equipo en el Barça fue el Infantil A y los numerosos goles que anotó en todas las categorías le situaron como uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera.

En el ADN Masia Jean Marie Dongou confiesa que "no me costó demasiado llegar hasta el Barça B y pensé que lo más complicado era llegar cuando en realidad lo más difícil es mantenerse".

¿Por qué no triunfó en el Barça? El camerunés lo tiene claro: "Me costó cuidarme bien y estar atento a los pequeños detalles, seguir dándolo todo y me estanqué, me apalanqué porque pensé que estoy entrenando con el primer equipo y he debutado en la Champions y ya lo he hecho todo. Ahora veo que no es así pero con el tiempo es fácil verlo".

Una experiencia única

Dongou valora lo vivido como algo único: "Yo entrené con Puyol, Alves, Mascherano ,Iniesta, Messi o Neymar, esto no lo encuentras en ningún otro sitio. En mi época era más complicado entrar en el vestuario que ahora porque los jugadores de entonces eran de un nivel increíble, un día sustituí a Neymar y era para que lo ovacionaran".

El entrenador que le hizo debutar fue Tata Martino al que define así: "Era muy buen entrenador pero el Barça es otra cosa. Yo no me vería capaz de entrenar a aquel equipo, había mucha calidad pero era muy complicado ya que estaban los mejores jugadores de la historia. Cuando entrabas en el gimnasio a Messi es el primero que veías y era impresionarte verlo. Entrenar con ellos era una maravilla, era otro nivel"

De Messi a Lamine. Jean Marie se declara un fan del genio de Rocafonda: "Nunca he visto un jugador con 17 años jugar con la madurez de Lamine, los he visto muy buenos pero ninguno así. Yo le votaría para el Balón de oro".

El Barça es un club diferente

Su experiencia en La Masia no la cambia por nada en el mundo: "a todos los que hemos pasado por la Masia nos ha cambiado la vida, no hay ningún sitio en el que te cuiden como en el Barça, vives muy protegido en una burbuja, el cariño que tienes aquí no lo tienes en ningún otro sitio".

Es por ello que no se cansa de lanzar un mensaje a los juveniles que puedan dudar de su futuro en el club: "Les recomiendo a todos que sigan siempre en el Barça, es un club único y cuando estás fuera te das cuenta de que no hay ningún otro club igual, la vida fuera del Barça es muy complicada, del Barça te tienen que echar, no te puedes ir nunca".

El camerunés entiende que las cesiones tampoco son una solución: "Cuando te vas del Barça aparece otro y ya no tienes sitio, Eric lo hizo muy bien en el Girona pero cuando ha vuelto ya no tiene el rol de titular porque está Cubarsí y en este caso es una cesión positiva, en la mayoría de casos no encuentras un equipo en el que pudas disfrutar del mismo estilo de juego".

Dongou va más allá y explica que estar en el Barça es incomparable: "Un entrenamiento en el Barça es mejor que un partido en cualquier otro club que no sea uno de los más grandes. Entrenando cada día con los mejores jugadores se aprende mucho más que jugando en otro club más modesto"

Una pasión incomparable

Jean Marie también entiende que el club ha de seguir "apostando por La Masia ya que los jugadores de aquí entienden el juego como nadie y rinden de maravilla". En este sentido es partidario de "fichar solo jugadores diferenciales que sean mejores que los que tenemos, para fichar un suplente me quedo con los de casa".

Dongou siempre ha sido un ávido espectador de fútbol internacional y confiesa que en La masia seguía los partidos de las cuatro mejores ligas en solitario: "El fútbol es mi pasión es lo que más me gusta, siempre me ha gustado hablar del juego y de la táctica".

Los fichajes de Dongou

Gran conocedor del mercado internacional Dongou opina que "yo tengo dudas de si se necesita reforzar la portería y dónde si que ficharía sería arriba". En este sentido su apuesta por un extremo sería por Nico Williams "ya que creo que es el único que mejoraría el ataque actual del barça y se lleva muy bien con Lamine. No lo dudaría".

En ataque se centraría en reforzar la demarcación de '9' y allí plantea estos nombres: "Yo hubiera fichado a Julián cuando estaba en el City. Me gusta mucho también Alexander Isaak que es un jugador que ha mejorado una barbaridad respecto a su etapa en la Real Sociedad. Una opción económica interesante ya que acaba contrato con el Lille es Jonathan David que podría convivir bien con Lewandowski. También me gusta mucho Gyokeres del Sporting de Portugal y creo que Sesko es un atacante de grandes condiciones que todavía no ha explotado".

Palabra de Jean Marie Dongou, un canterano que habla siempre maravillas de La masia y que domina el mercado internacional como nadie. Un crack en el campo y fuera de él.