Javier Tintó, en Radio Marca: "Raphinha siempre ha sido un poco maltratado por el Barça"

Raphinha ya se cree su nuevo rol. El brasileño ha emergido esta temporada como el nuevo '9' del FC Barcelona, esa posición que tanto necesitaba el equipo y que al final estaba en casa. Pese al fichaje de Gabriel Jesús, está claro que el delantero titular es el de Porto Alegre.

En las últimas dos temporadas, Raphinha ha mostrado su polivalencia sobre el césped, aunque ha jugado principalmente en la banda izquierda. Pero una de las cosas que ha dejado claro Raphinha, es que es un jugador de equipo y si tiene que jugar en una posición, él encantado de ayudar y adaptarse.

No obstante, su trayectoria en el Barça no siempre ha sido un camino de rosas. Raphinha estuvo en la puerta de salida en varias ocasiones, juzgado por su nivel y relegado al banquillo. Sobre todo, en sus primeras dos temporadas, con Xavi Hernández a sus órdenes (aunque el de Terrassa siempre confió en él). Xavi no pudo sacar su máxima versión, cosa que sí hizo Hansi Flick, quizá por un tema de confianza de Raphinha o por el estilo de juego del alemán.

La irrupción del nuevo Raphinha

En Radio Marca, este martes, tras la victoria del Barça y el 'show' de Raphinha, se ha comentado precisamente eso. "Raphinha me parece el jugador referencia del Barça, más que Lamine, y eso que el Barça le quiso vender este verano. Es un jugador que siempre ha sido un poco maltratado por el Barça. Me parece el líder del equipo", empezaba argumentando Javier Tintó.

Ricardo Rosety, añadía también un argumento, pero en relación a la llegada de un posible sustituto. "Cada verano hay mucho runrún con Raphinha. Le cambia la cara Nico Williams, la amenaza de que Nico llegue al Barcelona cambia la actitud y el rendimiento del brasileño. Para mí es el el futbolista de LaLiga, con Bellingham", decía.

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Por último, Raphinha es un jugador destaca por su presión sobre el césped, es decir, su compromiso a nivel defensivo. El tertuliano Yon Cuezva, considera que su actitud viene bien, ya que contagia al resto. "El Barça tiene un delantero que no tienen otros equipos europeos top, que presione y tire la presión como la tira Raphinha, que contagie como contagia Raphinha. El éxito de la temporada del Barça depende de que Flick consiga mantener este nivel de intensidad, trabajo y sacrificio. Si es así, el resto de equipos no tienen nada que hacer", termina.