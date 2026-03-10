Javier Tebas responde a Mateu Alemany sobre Leo Messi: "Es imposible, el Barça nunca pidió el OK"

El regreso de Lionel Messi al FC Barcelona en el verano de 2023 se ha convertido en un laberinto de versiones enfrentadas que, tres años después, sigue generando incendios en la planta noble del Camp Nou. Si esta tarde era Mateu Alemany, actual director de fútbol del Atlético de Madrid, quien validaba la tesis de Xavi Hernández asegurando que "nos dijeron que lo tenía" (en referencia al visto bueno de LaLiga), la respuesta de la patronal no se ha hecho esperar.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha hablado para SPORT para arrojar luz —y mucha contundencia— sobre lo que realmente sucedió en aquellos despachos. Su versión no solo contradice a Alemany, sino que describe un escenario administrativo en el que el retorno del astro argentino nunca pasó de ser un deseo intangible, carente de cualquier base reglamentaria.

"Nunca nos lo habían pedido"

La frase de Tebas es demoledora para el relato que sostenían el técnico y el exdirector deportivo: "El 'sí' de la Liga no lo tenían, y nunca nos lo habían pedido". Según el máximo responsable de la patronal, el proceso administrativo necesario para autorizar una operación de tal magnitud ni siquiera se puso en marcha. "Es que además nunca nadie del FCB se dirigió a LaLiga", añade con firmeza.

Esta afirmación choca frontalmente con la percepción que tenían Xavi y Alemany, quienes trabajaron aquel verano bajo la premisa de que el encaje financiero estaba apalabrado. Sin embargo, Tebas es claro: sin una consulta formal, no hay resolución posible. El presidente de la patronal sugiere que Alemany incurre en un error de bulto: "No es verdad, Mateu se confunde. Es que además es imposible".

El muro del control económico

Más allá de la falta de comunicación oficial, Tebas esgrime razones técnicas que hacían inviable el fichaje en las condiciones que se rumoreaban. En aquel momento, el Barça no navegaba bajo la norma 1:1, lo que obligaba a generar ahorros masivos por cada euro invertido en nuevas fichas.

"Si ni estaban en la norma 1:1, era imposible dar un 'sí' si ni se sabía lo que iba a cobrar y más aplicando el reglamento el nivel salarial que se le pondría", explica Tebas a este diario. Aquí reside la clave técnica que el club, según su versión, obvió: el Comité de Valoración de LaLiga.

Incluso en el supuesto de que Messi hubiera aceptado una ficha mínima o simbólica para facilitar su vuelta, el reglamento de control económico lo habría impedido. "Aunque el contrato pusiese menos, era imposible. La valoración del contrato hubiese sido como lo de João Félix", recuerda Tebas, haciendo referencia al caso del portugués, a quien LaLiga computó un salario de mercado muy superior al que el jugador percibía realmente en nómina para evitar el dopaje financiero o la ingeniería contable.