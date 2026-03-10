Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Tebas, presidente de LaLiga, niega un trato de favor al Barça: "Ya me hubieran echado"

El presidente de LaLiga defendió la transparencia de la patronal al explicar que cada club conoce su situación económica y los criterios que se aplican

Víctor González

Víctor González

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, negó cualquier trato de favor hacia el FC Barcelona durante su intervención en la presentación del ISDE Sports Convention, donde abordó también la situación económica del club azulgrana y las próximas elecciones a la presidencia.

Tebas respondió a las críticas que en las últimas temporadas apuntan a que el Barça tendría un trato diferente en la aplicación de las normas económicas del campeonato, el conocido popularmente como 'fairplay financiero'. El dirigente de la patronal fue tajante al rechazar esa idea y aseguró que el control financiero se aplica de la misma manera a todos los clubes.

"Se está construyendo un relato que no es verdad”, afirmó. "Si hubiera la mínima percepción entre los clubes de que se hace un trato de favor, ya me hubieran echado. La gente sabe que no existe arbitrariedad", añadió.

El presidente de LaLiga insistió en que el organismo mantiene una política de transparencia con todas las entidades del campeonato. Según explicó, cada club conoce su situación económica y los criterios aplicados por la patronal. "Explicamos a cada club su situación delante de todos. Hay plena transparencia. No es verdad que haya un trato diferente", aseguró.

Tebas también fue preguntado por las elecciones a la presidencia del Barça, previstas para el 15 de marzo. En ese sentido, evitó posicionarse sobre el proceso electoral y se limitó a señalar que LaLiga trabajará con el presidente que elijan los socios del club.

"Respeto la decisión de los socios", señaló. "El que sea presidente del Barcelona tendrá a LaLiga y tendrá que cumplir las normas", explicó el dirigente, recordando que el organismo seguirá aplicando su marco regulatorio independientemente de quién gane los comicios.

Además, Tebas expresó su deseo de mantener una relación de colaboración con la futura dirección del club azulgrana. "Intentaremos que colaboren con nuestro concepto", apuntó.

