Javier Tebas: "Una oportunidad perdida para el fútbol español"

Giro de guion. Cuando todo estaba pactado para que el partido entre Villarreal y FC Barcelona, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga, se disputase en Miami -a más de 7.000 kilómetros de donde debería jugarse-, anoche se canceló. LaLiga emitió un comunicado informando que la promotora encargada del encuentro ha decidido dar marcha atrás debido a la "incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

En este sentido, Javier Tebas, presidente de la patronal, en un madrugador y extenso mensaje en su cuenta oficial de 'X' aseguró que se trata de "una oportunidad perdida para el fútbol español para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro". Curiosamente, señala a aquellos que invocan la defensa de la "tradición desde una visión cerrada y provinciana", mientras asegura que "las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial".

Sin bajar la guardia y con el dedo acusador, volvió a señalar a aquellos que defienden "la integridad de la competición desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva".

Del mismo modo, Tebas quiso "agradecer al Villarreal CF y al FC Barcelona su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento de nuestra competición" porque "no pensaban en ellos, pensaban en todos". También aseguró que "LaLiga seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad". Y, lamentándolo, cerró su texto con un mensaje 'esperanzador': "El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo. Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca".