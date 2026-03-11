¿Por qué Javier Tebas compara la posible llegada de Leo Messi al Barça con la cesión de João Félix?

La guerra dialéctica por el frustrado regreso de Leo Messi al FC Barcelona en el verano de 2023 ha dado un giro inesperado hacia la ingeniería financiera. Tras las palabras de Mateu Alemany en las que aseguraba que el club tenía el "sí" de la patronal, Javier Tebas ha respondido con una comparativa que es, en realidad, un muro reglamentario: el "caso João Félix".

Para el gran público, la ecuación era sencilla: si Messi quería volver y el Barça quería traerlo, bastaba con un contrato ajustado a la realidad del club. Pero para el control económico de LaLiga, esa lógica es papel mojado. Al citar el fichaje del portugués, Tebas señala el mecanismo que, según él, hacía "imposible" la operación: el Comité de Valoración.

El precedente: Los 400.000 euros que fueron 4 millones

Para entender la advertencia de Tebas, hay que retroceder al verano de 2023. Cuando João Félix aterrizó en Montjuïc cedido por el Atlético de Madrid, el Barça anunció un acuerdo por una ficha de apenas 400.000 euros. Era un sacrificio del jugador para encajar en el límite salarial de un club asfixiado.

Sin embargo, LaLiga intervino de oficio. Basándose en los artículos 4 y 5 del Reglamento de Control Económico, la patronal aplicó una "valoración de mercado". El argumento es claro: un jugador de élite mundial no puede computar como un canterano. Tras analizar su edad, su ficha anterior y su estatus, LaLiga le asignó al Barça un coste de inscripción de 4 millones de euros, diez veces más de lo que el jugador percibía en nómina.

La "trampa" del salario mínimo para Messi

Tebas es tajante al aplicar esta misma lógica al astro argentino. En sus declaraciones a SPORT, el presidente de LaLiga es demoledor: "La valoración del contrato hubiese sido como lo de João Félix".

Lo que Tebas está explicando es que, aunque Messi hubiera aceptado jugar gratis o por el salario mínimo profesional, LaLiga nunca lo habría permitido. El Comité de Valoración habría analizado el contrato de Messi en el PSG y su impacto mediático para asignarle un "valor de mercado" que, con toda probabilidad, habría oscilado entre los 20 y los 30 millones de euros a efectos de Fair Play.

Si el Barça no estaba en la norma 1:1 (donde cada euro liberado permite un euro de gasto), sino en una situación de restricción (1:2 o 1:4), inscribir a un Messi "valorado" en 25 millones habría exigido que el club vendiera jugadores o redujera masa salarial por valor de casi 100 millones de euros. Una cifra que, en aquel mercado, el club no había generado.

El "No" antes de la pregunta

El dardo de Tebas hacia Alemany y Xavi va más allá de los números. Al decir que "nunca nadie del FCB se dirigió a LaLiga", el presidente sugiere que el club conocía de antemano el "efecto João Félix". Sabían que, en cuanto presentaran un contrato a la baja por Messi, la patronal lo revalorizaría de oficio, haciendo la operación financieramente inasumible.

Por tanto, la comparativa con el portugués sirve para exponer una realidad incómoda: el regreso de Messi no dependía de la voluntad del jugador ni de un acuerdo entre caballeros. Dependía de una calculadora que el Barça, según Tebas, nunca se atrevió a activar formalmente porque conocía el resultado de la suma.