Javier Tebas, en catalán, felicita al Barça por el título de Liga: "Están construyendo un proyecto muy sólido"

El FC Barcelona es campeón de LaLiga EA Sports 2025/26. Después de una temporada prácticamente perfecta de los azulgranas en el campeonato liguero, el equipo de Hansi Flick cantó el alirón en el Spotify Camp Nou contra el Real Madrid, un hecho histórico para la entidad que suma la 29ª Liga de su historia.

El club azulgrana solamente necesitaba un punto para proclamarse campeón de Liga este domingo. Era una oportunidad histórica, pues el Barça nunca había ganado el título liguero contra su eterno rival, así que el partido era una suerte de final que el conjunto azulgrana no desaprovechó.

La victoria por 2-0 contra el Real Madrid le permitió cantar el alirón a falta de tres jornadas todavía por disputarse. Son 14 puntos los que separan al Barça del Real Madrid con todavía la oportunidad de llegar hasta los 100 puntos en esta Liga, algo que solamente se ha conseguido en dos ocasiones en toda la historia.

Las felicitaciones hacia el título liguero del Barça se sucedieron tras el partido. Una de las más destacadas fue de Javier Tebas, que felicitó al equipo azulgrana tanto en catalán como en castellano: "Han construido un equipo valiente, intenso y reconocible. Con talento joven, ambición y una idea de juego muy clara, están construyendo entre todos un proyecto muy sólido", explicó en Twitter.

"Han conquistado con autoridad y merecimiento la mejor liga del mundo: LaLiga. Enhorabuena al cuerpo técnico, jugadores, directivos y aficionados del FC Barcelona por este título", finalizó. El FC Barcelona es campeón de LaLiga EA Sports por 29ª vez.