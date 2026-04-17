Javier Tebas, en Barcelona para reunirse con el Barça

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha aterrizado este viernes en Barcelona en un vuelo privado procedente de Madrid. Un viaje relámpago, de ida y vuelta en el mismo día —con regreso previsto a las cinco de la tarde—, que tiene como principal parada el Trofeo Conde de Godó, celebrado en el Real Club de Tenis Barcelona.

Allí, Javier Tebas ha coincidido con miembros de la cúpula del Barça en un ambiente distendido. A su llegada, ha sido recibido con normalidad y buen tono por Alejandro Echevarría y Bojan Krkic, en una escena que refleja la sintonía actual entre ambas partes. No se trata oficialmente de una comida de trabajo, pero es evidente que, estando todos en el mismo entorno, habrá tiempo para comentar asuntos importantes.

Un mercado movido

El encuentro llega pocos días después de la eliminación del Barça en la UEFA Champions League, tras caer por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Un golpe deportivo que, como suele ocurrir en estas fechas, abre la puerta a todo tipo de rumores de mercado y movimientos en los despachos, especialmente cuando se acerca el verano.

Con LaLiga prácticamente encarrilada —aunque aún no sentenciada—, el club azulgrana empieza a moverse de cara a la próxima ventana de fichajes. La planificación ya está en marcha y se estudian diferentes opciones para reforzar la plantilla, pero muchas de esas operaciones dependerán del visto bueno de La Liga, ya que el Barça todavía no opera bajo la regla del 1:1. Eso obliga a mantener un diálogo constante para estudiar la viabilidad de posibles incorporaciones y ajustar cada movimiento al margen económico disponible.

En este escenario, la presencia de Javier Tebas en Barcelona y su cercanía con los dirigentes culés refuerzan la idea, ya conocida desde hace meses, de que la relación institucional entre el club azulgrana y La Liga es buena y fluida. Un entendimiento que facilita el día a día y ayuda a resolver cuestiones clave en momentos importantes de la temporada, aunque sin que eso implique ningún tipo de trato de favor.