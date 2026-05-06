Javier Saviola (44 años), sobre los inicios de Lamine Yamal: "Lo veíamos diferente al resto"

La explosión de Lamine Yamal nunca fue casualidad. Desde sus inicios en el fútbol formativo, el astro azulgrana dio muestras de su potencial como estrella, algo que terminó cumpliendo unos años más tardes. Entre los muchos implicados en el proceso formativo del '10', uno de los más importantes fue Javier Saviola.

Desde su llegada a España como jugador del Barça pasando por su etapa como segundo entrenador del Juvenil A, el destino ha permitido al conejo poder ser también partícipe del proceso formativo de estrellas de la actualidad del club como Lamine Yamal, Cubarsí o Héctor Fort. El argentino habla con conocimiento de causa a pesar de su desvinculación por ahora de los banquillos; su relación con el club azulgrana sigue estando vigente con múltiples proyectos que estrechan la conexión del delantero con la entidad azulgrana. Dos temporadas después de su paso como técnico en las categorías formativas, Javier Saviola respone a las preguntas de SPORT sobre la actualidad azulgrana facilitadas gracias a casino.org.

Si alguien conoce bien desde dentro los femómenos Lamine Yamal, Cubarsí, Héctor Fort, Marc Guiu o Aleix Garrido, entre otros, ese es Javier Saviola. El argentino regresó durante una temporada como ayudante de Óscar López en el Juvenil A del Barça donde fue campeón de la División de Honor de la categoría. El conejo pudo disfrutar de cerca del talento de las jóvenes promesas del fútbol formativo azulgrana, aunque de quien más especial recuerdo tiene es de la perla de Rocafonda.

Lamine Yamal con Óscar López, en la primavera del 2023 / Foto personal de Óscar López

Saviola admite que Lamine era un escogido, un jugador entre un millón capaz de hacer la diferencia: "A Lamine lo veíamos diferente al resto, por ejemplo, en la forma en que salvaba distancias. Cuando ves jugadores como Messi, a quien tuve la oportunidad de ver con 12 o 13 años, te das cuenta de inmediato, porque llevas mucho tiempo en el fútbol. Cuando un jugador tan joven muestra cosas distintas, especialmente cualidades poco comunes a esa edad, sabes que hay algo especial. Y con Lamine nos pasaba eso", reconoce. "A nosotros no nos preocupaba su parte futbolística, sino cómo gestionarlo, porque sabíamos que en el futuro tendría una gran oportunidad de llegar al primer equipo del Barça", admite el argentino.

Lamine Yamal, alguien distinto

A pesar de que los focos de atención se los llevó Lamine, muchos otros jugadores salieron de esa generación que estuvo a cargo del argentino. "Junto a Yamal, también estaban Héctor Fort y otros dos o tres jugadores más. Realmente fue un proceso excepcional que incluso Xavi detectó enseguida y nos pidió referencias sobre él. A partir de ahí, se empezó a trabajar con él, y para nosotros fue un orgullo, porque conseguimos que cinco o seis jugadores llegaran a equipos muy importantes siendo tan jóvenes. Verlos triunfar con las herramientas que intentamos proporcionarles fue un logro importantísimo. Sinceramente, fue un trabajo extraordinario", explica el conejo.

Javier Saviola fue el segundo entrenador del Juvenil A hace dos temporadas / FC Barcelona

Lo cierto es que los diamantes que tanto pulió Saviola durante su etapa en el Juvenil A son ahora piezas clave del presente, pero también del futuro azulgrana. Hansi Flick es quien disfruta del talento de las categorías formativas del Barça como lo hiciese Xavi recientemente. El técnico alemán ha conseguido idear la receta de un equipo ganador liderado por la juventud de La Masia, gracias en buena parte al trabajo de todos los entrenadores del fútbol formativo así como de los técnicos que hicieron debutar a las estrellas del ahora.

Saviola, durante la entrevista a SPORT hace poco más de un año, puso en valor el trabajo de Flick: "Me está gustando muchísimo y está adquiriendo virtudes que antes no tenía, como la solidez defensiva. Está haciendo un gran trabajo", confesó. Futbolísticamente, el Barça está muy bien. Todos los jugadores están en un nivel muy alto, lo cual es complicado de conseguir en un equipo, porque normalmente tienes dos o tres que sobresalen del resto. Pero lo que vemos en este Barça es su once inicial muy fuerte, y después unos jugadores en banquillo que incluso pueden estar por encima", explica Saviola. "Para un técnico, esto es espectacular, porque puede optar por cualquier jugador y sabe que todos rendirán al máximo.