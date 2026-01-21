Javier Daucik: "Mi padre puso los cimientos de la grandeza moderna del Barça"

En la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions, el enfrentamiento entre el Barça y el Slavia de Praga trasciende lo puramente competitivo. El cruce de ambos equipos devuelve al primer plano la figura de Ferdinand (Fernando) Daucik, un entrenador clave en la historia del Barça y una leyenda del Slavia. Su hijo, Javier Daucik, atiende a SPORT para ejercer de hilo conductor de la memoria que conecta a ambos clubs. Dirigió a leyendas como Ramallets, César o Kubala durante 148 partidos en los que ganó dos Ligas, tres Copas del Generalísimo, una Copa Latina y dos Copas Eva Duarte. En la 51-52 se ganaron todos los títulos posibles, dando nombre al mítico ‘Barça de les Cinc Copes’. Su nombre, sin embargo, no suele aparecer junto a las figuras más grandes de la historia blaugrana, algo que merece sin ninguna duda.

Los recuerdos de Javier se sitúan en una Barcelona que vivía uno de los grandes momentos de su historia deportiva. “Mis recuerdos están ligados a una época de esplendor futbolístico, pero también de adaptación”, explica. En casa, el fútbol era una constante y la figura de su padre imponía respeto de manera natural. “Recuerdo el respeto que inspiraba mi padre; era un hombre de una elegancia natural, tanto en el vestir como en el trato”. Aquel Barça de las Cinc Copas no solo ganaba: transmitía alegría. “Para un niño, ver cómo la ciudad se rendía a aquel equipo era algo mágico”, recuerda.

La relación de Fernando Daucik con el Barça fue profunda y bidireccional. Llegó en un momento social y político complejo, tras una vida marcada por el exilio, y encontró en el club algo más que un banquillo. “El Barça fue su refugio y su plataforma”, señala su hijo. Daucik veía en la entidad una representación de valores que conectaban con su propia biografía. “Siempre hablaba del Barça no solo como un equipo, sino como una institución que le permitió expresar su visión moderna del fútbol”.

Esa visión fue, precisamente, la base de su éxito. “La clave de la metodología Daucik fue su carácter visionario”, explica Javier. Su padre supo detectar talento joven con una precisión inédita para la época y potenciarlo mediante sistemas de entrenamiento basados en indicadores de rendimiento. “Para él, lo que no se medía no se podía mejorar”. Una idea revolucionaria entonces, que hoy forma parte del ADN del fútbol moderno y que Javier ha prolongado desde la consultoría deportiva: “Ese enfoque es el que hemos evolucionado en Daucik Kubala Management, ayudando a clubes a conocer la realidad exacta de su estructura y a identificar la genética de éxito tanto en canteras como en mercados internacionales”.

En este contexto, el partido entre el Slavia y el Barça adquiere un valor simbólico único. “Para él hubiera sido un partido de sentimientos encontrados y de un orgullo inmenso”, confiesa Javier. El Slavia representa el origen, el lugar donde Ferdinand Daucik se formó como jugador y entrenador; el Barça, la cima de su carrera. “Para mí, ver ambos escudos juntos es ver la historia de mi familia. Es el puente entre nuestras raíces en Praga y nuestra vida en Barcelona”.

Más allá del entrenador, Javier dibuja el retrato humano de su padre. “Era un hombre disciplinado, un caballero del deporte”, afirma. Sereno pero firme, culto, reservado y profundamente familiar, entendía el fútbol desde una doble dimensión. “Para él, el fútbol era una ciencia, pero también un espectáculo que debía hacer feliz a la gente”.

Quizás por todo ello, su figura no ocupa hoy el lugar mediático de otros grandes nombres del barcelonismo. “Es una cuestión de narrativa histórica”, reflexiona su hijo. “Mi padre no era un hombre de grandes titulares ni de polémicas; era un trabajador silencioso”. La falta de exposición mediática de la época, su perfil bajo y su condición de extranjero explican parte de ese olvido relativo. “Figuras como Cruyff cambiaron la filosofía del club para siempre, pero mi padre fue quien puso los cimientos de la grandeza moderna del Barça”, concluye.

En noches europeas como la que enfrenta al Barça y al Slavia de Praga, la historia vuelve a mirar hacia Fernando Daucik. No como una figura secundaria, sino como el eje invisible que une pasado y presente, raíces y legado, a través de la mirada de quien mejor lo conoció: su hijo.