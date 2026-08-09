Javier Clemente, tajante con el futuro de Laporte: "Estoy en contra de que se marche al Barcelona"

Javier Clemente siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa, aunque sus declaraciones, a veces, levantan ampollas entre los aficionados rivales. Esta vez, el exentrenador del Athletic Club ha hablado sin pelos en la lengua sobre el futuro de Aymeric Laporte, al que se relaciona con el FC Barcelona tras la inminente salida de Ronald Araujo rumbo al Liverpool. "Estoy en contra de que se marche al Barcelona", explicó en declaraciones a 'EREM News'.

Pese a que el Barça cuenta con cuatro centrales en su plantilla, más el posible ascenso de Álvaro Cortés al primer equipo, Deco maneja varias alternativas para reforzar la zaga, entre las que destacan las del 'Cuti' Romero y Laporte. Sin embargo, el conjunto bilbaíno reclama 80 millones de euros por el campeón del mundo, que formó pareja en el Mundial con Pau Cubarsí. Una cifra inasumible para un futbolista de 32 años.

Javier Clemente, en una entrevista hace unos años / Sport

Clemente descarta que el central cambie de aires este verano, después de que regresara a la disciplina rojiblanca el pasado verano procedente del Al-Nassr. "Aymeric Laporte es un gran jugador, pero no creo que se marche al Barcelona, porque se incorporó recientemente al Athletic Club", detalló el exjugador vizcaíno.

Laporte, además, es un futbolista indispensable en los planes del club bilbaíno, pese a que solo disputó 30 partidos el curso pasado entre todas las competiciones. Su participación con la selección española en la Copa del Mundo reafirma su posición como uno de los mejores centrales del panorama nacional. "El Athletic lo fichó procedente de Arabia Saudí y solo ha pasado un año. Por eso no creo que el Athletic vaya a vender a Aymeric Laporte. Es un jugador excelente", añadió Clemente, que también vistió la elástica del club rojiblanco como futbolista.

Asimismo, Clemente mandó un mensaje al resto de la plantilla del Athletic Club antes de que cierre el mercado estival, dentro de apenas tres semanas. "Estoy en contra de que se marche al Barcelona y de que cualquier jugador de la actual plantilla del Athletic abandone el equipo a pocos días del inicio de la nueva temporada", sentenció el exentrenador de 76 años.