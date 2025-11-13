Javier Clemente (75 años), exseleccionador, avisa al Barça: "Si Lamine Yamal no lleva un comportamiento correcto, no va a durar mucho"

En los últimos meses, Lamine Yamal ha estado en el ojo del huracán debido a varias polémicas. Más allá de su vida privada, su nivel sobre el terreno de juego también ha sido objeto de debate.

A pesar de su indiscutible calidad, la atención mediática constante y los conflictos fuera del campo han generado preocupación en el FC Barcelona, que busca protegerlo para que pueda mantener su rendimiento sin que las polémicas afecten su juego.

Este jueves, Javier Clemente, exfutbolista, ha dado su opinión sobre Lamine en 'Què T'hi Jugues': "Como jugador es muy bueno, pero su problema es que si en su vida personal no lleva un comportamiento correcto de deportista, no va a durar mucho. Eso está claro. No van a permitírselo".

El exseleccionador cree que, con tan solo 18 años, hace "cosas brillantes" pero advierte que no siempre será así: "Los contrarios ya saben como juegan, saben como verle y saben que es uno de los jugadores que no hay que dejarle jugar porque tiene tal calidad que puede hacer muchas cosas. Va a tener marcajes y vigilancias muy especiales".

Aunque Clemente ha asegurado que Yamal siempre será un gran jugador, tiene claro que "no va a ser tan vistoso como lo que hemos visto hasta ahora".

Esta semana estalló una polémica entre el Barça y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de que el delantero se sometiera a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar las molestias en el pubis, sin que el equipo médico de la selección fuera informado previamente.

Sobre este asunto se ha pronunciado Javier Clemente: "Peleas de gallos. No lo he vivido ni lo viviré porque tengo otro concepto de cómo hacer las cosas. Lo que sí es que hay que llevarlo de otra forma diferente. Ni el Barça tiene que enfrentarse a la Federación, ni la Federación al Barça. Tampoco al seleccionador. Eso hay que llevarlo por dentro".

El exseleccionador ha comentado que se tratan de "cosas privadas que no tendrían que salir en público" y ha destacado la importancia de cuidar la relación porque "el Barcelona es un club muy importante para la selección nacional".