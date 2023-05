Javier Bordas: "Mbappé pudo venir al Barça y nos vendían a Haaland por 20 millones"

El exdirectivo responsable del primer equipo del FC Barcelona, Javier Bordas, ha desvelado en el podcast 'Nude Project' varias situaciones interesantes que vivió mientras ejercía su cargo Bordas ha dejado claro que el club azulgrana pudo traer a estrellas mundiales como Kylian Mbappé o Erling Haaland

El que fue el directivo responsable del primer equipo del FC Barcelona durante los mandatos de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, Javier Bordas, ha desvelado en el podcast 'Nude Project' varias situaciones interesantes que vivió mientras ejercía su cargo.

Sobre la posibilidad de firmar estrellas mundiales, Bordas ha dejado claro las posibilidades reales que tuvo el club azulgrana para firmarlos. "Me moví por Mbappé. Pudo venir al Barça. No concretamos precio, pero hubiera ido por los 100 millones. Los técnicos nos decían que el que tocaba era Dembélé por los demás jugadores que teníamos. Hubo la opción de traer a los dos. Mbappé no quería ir al Madrid porque estaba Bale, Benzema y Cristiano. El Barça fue a por Dembélé y luego a por Coutinho", ha explicado el ex directivo.

Javier Bordas también ha confesado que "por los negocios que tengo conozco a mucha gente. Conocí a Mino Raiola y en un momento que hablamos de Haaland, por 20 millones nos lo habría vendido. Pero él quería 20 millones de comisión también. Yo era un simple directivo que proponía cosas, pero luego había un equipo técnico que tenía que encajarlo".

No se ha quedado aquí y el que fuera responsable del primer equipo culé ha apuntado que "Neymar estuvo cerca de irse al Madrid. Como tengo buena relación con él, dije que me ocupaba yo y me fui a París. Y pudimos traerlo. Es el único jugador por el que el PSG nos ha hecho una propuesta para vender. Era una propuesta que, pasado el tiempo, era buenísima. Pero el Barça se echó para atrás".

Otro de los jugadores que según Bordas pudo firmar por el Barça es Thibaut Courtois: "Me era fácil llegar a cualquier jugador. Pude traer a Courtois. A él le molesta que lo diga porque está en el Madrid. Fue cuando estaba en el Atlético. Él prefería venir al Barça que irse al Chelsea, pero los técnicos prefirieron firmar a Ter Stegen y Claudio Bravo".

Más allá de todos los futbolistas por los que se interesó mientras era directico azulgrana, Javier Bordas también ha opinado sobre los problemas económicos del club catalán. "El Barça con Bartomeu facturaba 1.000 millones. Los jugadores le apretaban mucho a Bartomeu. Llegó la pandemia. Se mantuvieron los salarios, pero no los ingresos. Facturando 1.000 ganábamos 3. Teniendo que vender a algún jugador para ajustar cuentas", zanjó el ex trabajador del FC Barcelona.