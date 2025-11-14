Javier Bordas: “Neymar estuvo a punto de ir al Madrid, pero era muy culé"

Javier Bordas (64 años) es conocido como el Rey de la noche en Barcelona. Junto a su hermano Ramón, ha sido el artífice de algunos de los locales más emblemáticos de la Ciudad Condal. Al frente del 'Grupo Costa Este', con más de veinte discotecas y restaurantes repartidos por toda España (Marbella, Madrid...), ha transformado la vida nocturna de la ciudad, con el objetivo de crear nuevas experiencias y espacios con diferentes ambientes. Pero su historia no se limita a la noche: también formó parte de la directiva del FC Barcelona, donde vivió de cerca una parte de la era dorada del club. Un hombre que ha sabido combinar con éxito la gestión de la noche y la pasión por una institución: el Barça.

Javier, habéis inaugurado recientemente la discoteca 'Boris' en la antigua Sala Bacarrá y poseéis más de 20 locales repartidos por toda España. ¿Qué creéis que le faltaba a la noche en Barcelona y qué buscabais con esta nueva apertura?

Con la pérdida de Luz de Gas, quizás se ha creado una nueva necesidad. La gente no tan joven se siente un poco perdida a la hora de encontrar discotecas, porque hay restaurantes que se alargan, que se animan con la música, como el Nuba… Es difícil conseguir licencias de discoteca en Barcelona. Teníamos la posibilidad de este traspaso y creíamos que faltaba una discoteca para treintañeros, con música un poco más moderna, más 'estilo club'. Algo más cerrado, más ‘modernito’, lo que se lleva ahora, digamos.

Buscáis rellenar un espacio que faltaba en la ciudad de Barcelona, ¿no?

Creemos que sí. Y la verdad es que nos está yendo muy bien.

Además de Boris, tenéis Opium, ‘Ku’ (antiguo Pachá), Bling Bling… numerosas discotecas que hoy en día son un auténtico éxito.

Sí, cambiamos el nombre de Pachá, ahora se llama 'Ku', y compraremos la propiedad de dicho nombre. Nos hace mucha ilusión. Boris no creo que vaya a ser lo mismo, porque es diferente, pero va a ser un referente en Barcelona.

Comentabas en alguna entrevista que la pandemia os afectó muchísimo.

Intentamos no despedir a nadie. Aguantamos gracias a los ERTE, así que pudimos aguantar mucha plantilla.Perdimos muchos locales, unos siete u ocho. Fue muy duro. La suerte es que a partir del 2020 nos recuperamos y nos ha ido muy bien. Lo que cambió fue la percepción de la gente hacia nosotros. Creo que sobre todo la Administración de la ciudad se dio cuenta que la noche y la fiesta tienen que existir. Si los locales están cerrados, que en la pandemia los tuvieron, la gente salía igual. Hacían botellones muy descontrolados. Si os acordáis, en esos tiempos hubo muchos problemas por los botellones... me parece que hubo once navajazos. El ocio controlado, que es lo que hacemos nosotros, se ha dado cuenta todo el mundo que es necesario.

Javier Bordas es propietario de 14 locales repartidos por toda España / VALENTI ENRICH

Barcelona es la mejor ciudad del mundo por lo que hace a la noche ¿O prefieres otras ciudades como Madrid?

Barcelona es la mejor del mundo para todo. Lo que creo es que llevamos unos años que nos hemos hecho un lío. Todas las ciudades han avanzado más que nosotros. Tenemos la referencia de Madrid, que se aprovechó de la pandemia, siendo mucho más permisivos, abriendo antes y dejando que los negocios trabajasen. Aquí somos y hemos sido tan restrictivos que no se ha permitido hacer nada, y nos hemos quedado un poquito atrás. Yo creo que ahora están cambiando las cosas, están mejorando, hay más seguridad. Tenemos que tender hacia eso.

En general, hay que ser más permisivo en todo. No puede ser que no se puedan hacer hoteles, que casi no se construya. Tenemos que remar entre todos porque Barcelona es la mejor ciudad del mundo.

¿Buscáis una expansión internacional fuera del territorio?

La buscamos en un momento dado. Montamos una discoteca en Londres pero es muy complicado el montar fuera. Son otras fórmulas. A nivel de todo, de control, de licencias, de promotores. Al final tenemos un negocio que es muy particular. Según el público que tengas, tienes que funcionar de una manera o de otra. Es un negocio muy complicado de exportar. Fíjate que prácticamente no hay cadenas de discotecas que se puedan expandir. Pachá lo ha intentado siempre y no lo ha conseguido.

Además abristeis un ‘Beach Club’ que se llama Bastian. ¿Qué creéis que le faltaba a Barcelona para abrir un 'Beach club'?

Sí, yo creo que es muy necesario que haya un ‘Beach Club’ en Barcelona. O sea, es una ciudad turística, al lado del mar, y con la playa que tenemos, es necesario. Lo malo es que cuesta todo mucho. Llevamos dos años y hemos hecho una inversión millonaria, que encima ha servido para salvar al Club de Natación Barcelona, y aún no tenemos las licencias definitivas. Es el mejor sitio para hacer eventos de Barcelona. Yo creo que tendremos el mejor ‘Beach Club’ del mundo cuando nos den las licencias.

¿Cómo hiciste para compaginar el grupo Costa Este con la directiva del Barça? Debería ser un rompecabezas constante.

Tenemos gente muy buena detrás. Ahora se han incorporado mis sobrinos. Es una empresa bastante familiar. Trabaja mi hermana, mi cuñada, mi novia. En esa época estaba más apartado porque el Barça me ocupaba mucho tiempo, pero mi hermano estaba al cargo de todo.

¿Cómo llegas a la directiva de Sandro Rosell? Coincides con auténticas estrellas, con Messi, Neymar, Suárez. ¿Cómo es convivir con ellos?

Con Sandro coincidimos en la universidad de ESADE, aunque éramos de cursos diferentes, coincidimos en el equipo de fútbol, que por cierto era muy bueno... Sandro también era bueno (dice con humor). Sobre la relación con los jugadores, tampoco te creas que el directivo tiene tanta relación con los futbolistas. Hay una barrera muy clara de lo que es vestuario y lo que es la junta directiva. Lo que más me llamó la atención fue que Neymar, cuando se fue del Barça, me pidió volver. Se arrepintió enseguida.

¿Cuando estaba en París?

Sí. Messi y Suárez empujaron mucho para que volviera el brasileño.

¿Y por qué no volvió?

Llegamos a un acuerdo, que yo creo que fue bastante bueno, pero al final se decidió no hacerlo. Neymar fue el único jugador por el que el PSG nos hizo una oferta.

¿Es de los fichajes que más te arrepientes de que no se hubiese llevado a cabo?

No te creas que toda la Junta Directiva quería ficharlo. Yo sí quería traer a Neymar. Creo que hubiera hecho un papel impresionante en el Barça. Tenía muchas ganas de venir y, bueno, se hubiera comprometido mucho y liderado al Barça. Hubieron varios fichajes que me frustraron que no los hiciéramos.

Hay uno que es muy claro, que es Courtois. Cuando estaba en el Atlético de Madrid. Se consideró que era mejor fichar a ter Stegen y a Claudio Bravo. Marc la verdad es que ha dado un rendimiento increíble y es un porterazo.

Javier Bordas fue vicepresidente deportivo del Barça del 2010 al 2020 / VALENTI ENRICH

Tú proponías los fichajes el equipo técnico, o el presidente, tenían la última palabra.

Lo mío era un poco atípico. Yo soy un venado del fútbol. A mí me gusta mucho. Lo normal es que venga de la Secretaría Técnica y proponga los fichajes. Y entonces, la parte económica, decía si se puede hacer o no. Iba un poco por libre e iba proponiendo.

Por ejemplo, Courtois se lo propuse a Sandro. Y me dijo: "Bueno, míralo a ver si puede ser...". Luego cuando se lo dimos a la Secretaría Técnica, nos lo frenaron.

También se habló de la posible llegada de Haaland, de Mbappé… ¿Estaban tan cerca como se dice?

Yo creo que sí, que se hubieran podido hacer. Neymar también pudo acabar en el Madrid. Neymar estuvo a punto de ir al Madrid, pero al ver la posibilidad de venir al Barça le dijo al Madrid que no. Él era muy culé. La mayoría de jugadores quieren venir al Barça. Es un referente mundial. La ciudad es, como he dicho antes, la mejor del mundo.

Javier, eres del Barça de toda la vida y eres el socio 12.353.

Ahora he bajado (se ríe). Estoy por debajo del 10.000. Mi padre era muy barcelonista. Ya de pequeño íbamos al campo. Mi padre, mi hermano y yo. Lo llevo dentro.

¿Cómo ves todo lo que rodea el proyecto del Spotify Camp Nou? Cuándo crees que estará.

Está cerca. Hay un entrenamiento esta semana. Yo espero que ya, que para el partido del Atlético de Madrid volvamos. Para que esté completo, creo que quedan años. Hasta que terminen la cubierta y lo terminen todo. Cuando esté terminado, la verdad es que será de los mejores estadios del mundo.

¿Te gustaría regresar al Barça?

Por un lado, me gustaría regresar, porque soy muy culé. Pero, por otro lado, tendría que ser en unas condiciones un poco especiales. No en cualquier situación y en cualquier equipo.

Para terminar, a nivel de gestión del ‘grupo Costa Este’, ¿qué tiene en común liderar, una discoteca y gestionar un vestuario lleno de estrellas?

Llevar grupos siempre tiene cosas en común. En un vestuario tienes una plantilla implicadísima y puedes ir jugando con los titulares y suplentes. Lo complicado es el tema de los egos. Pero yo creo que la parte psicológica es muy importante. En lo nuestro, el problema ahora, sobre todo, cada vez más, es que los trabajadores cogen las bajas porque sí. Se van de fiesta y te cogen la baja con demasiada facilidad. Es la parte más complicada.

Javier Bordas fue el encargador de proponer el regreso de Neymar a la directiva del Barça / VALENTI ENRICH

En tu etapa como directivo del Barça también había muchos futbolistas que iban a tus locales.

Ahora se habla de Lamine Yamal. Lamine es muy responsable. Si con 18 años tiene este talento y ha llegado hasta aquí, es porque sabe llevarse. En general, casi todos son así. A veces hay alguna excepción, que todos nos acordamos, que se les va. Pero normalmente, ellos saben dosificarse y saben cuándo tienen que salir y cuándo no, hasta qué hora pueden beber…

¿Cómo te gustaría que te recordasen, como empresario o como barcelonista?

Como empresario. Como barcelonista soy uno más. Hemos juntado muchas parejas en Barcelona… que a veces se ve solo la parte mala. A veces me encuentro gente que nos dice: Nos conocimos en un local tuyo y mira, tenemos tres hijos. Poder dar trabajo a tanta gente y hacer que se lo pasen bien en nuestros locales, todo eso te llena. Esa es la parte bonita de lo que hago.