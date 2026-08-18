El primer director de Real Madrid TV: "La Masia ha sido importante para ganar el Mundial"

Javier Ares sigue siendo, con 72 años, uno de los periodistas de referencia del mundo del ciclismo. Además de su especialidad en el deporte de las bicis, Ares es un profesional de los medios de comunicación con una dilatada trayectoria en en radios como Antena 3 o Onda Cero en los que también se dedicó de manera importante a la actualidad futbolística.

Una de sus diversas ocupaciones fue ejercer como el primer director de Real Madrid Televisión en el año 1999 cuando nacieron las dos primeras televisiones temáticas de los dos grandes clubs del fútbol español. Javier Ares impulsó una televisión que popularmente se conocía como Canal blanco y que destacaba por una mirada mucho más libre y racional alejada de lo que se convirtió RMTV tras la llegada de Florentino Pérez a la presidencia blanca.

Javier Ares posee un discurso muy inteligente / YouTube

En una entrevista reciente en el espacio Fuera de micrófono en The Objective Javier Ares ha repasado la actualidad del mundo del ciclismo y el fútbol en España dejando alguna declaración llamativa.

Al referirse al Mundial ganado por la selección española en Estados Unidos, el que fuera discípulo de José María García ha realizado una reflexión muy certera: "El azar siempre juega un papel importante en el fútbol pero Luis De la Fuente tiene mucho mérito por su labor. La mayoría de entrenadores que triunfan tienen un talante similar de grandes gestores tranquilos, siguiendo la línea de Del Bosque".

La reflexión más sonada del que fuera director de RMTV ha llegado al referirse al fútbol base del Barça: "El éxito de la selección se basa en tener muy buenos jugadores pero voy a decir algo que espero que provoque ningún sarpullido. Parte importante de ganar el Mundial se basa en la Masia del FC Barcelona. Los grandes clubs echan mano del dinero y en el caso del Madrid luego nos quejamos de que no haya jugadores pero como los va a haber si no hay españoles en el equipo".

Lamine y Olmo en el FC Barcelona vs RCD Mallorca. / Dani Barbeito / SPO

Javier Ares entiende que el día a día en los clubs conlleva una dinámica muy concreta: "Es una política respetable y te da títulos pero no te da rédito para la selección. El Barça era peor que el Real Madrid en esto fichando a Maradona, Schuster, Rivaldo, Ronaldinho...pero por necesidad tuvieron que echar mano de la cantera. Y por echar mano de la cantera resulta que tienes en el equipo a jugadores como Cubarsí o Lamine Yamal. Lo hago extensible al Athletic y a otros clubs y de esa necesidad han salido muchos jugadores. De la cantera han surgido más que brotes verdes, flores que nos han dado mucho prestigio".

En otro aspecto Ares también se ha referido a la vuelta de Mourinho al Real Madrid. El prestigioso periodista entiende que la apuesta por el portugués tiene un contexto especial: "Me ha extrañado mucho. ¿Qué filosofía representa Mourinho, la del látigo? Si no te protege el entrenador no duras en ningún sitio y Florentino nunca ha creído en los entrenadores. Mourinho logró doblegar al Barça de Guardiola que es de los mejores equipos de la historia. En aquel momento me pareció que Mou hizo un buen trabajo pero ahora creo que Florentino se ha agarrado a él porque ya no sabía que hacer".

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Javier Ares, un hombre al que sziempre conviene escuchar con atención.