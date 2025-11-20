Javi Paredes, excentral del Getafe, relata el famoso gol de 'Encara Messi': "Schuster me dijo que lo matara"

El 18 de abril de 2007, en un encuentro de semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Getafe, Joaquim Maria Puyal gritaba “¡Encara Messi! ¡Encara Messi! ¡Encara Messi!” durante la jugada del gol. Para Leo Messi, fue un día más en la oficina, poco consciente quizá que acababa de anotar uno de los mejores goles de toda su carrera futbolística. Para la afición del Barça, fue una obra de arte.

Ese gol, que significaba el 4-0, a pocos minutos de empezar la segunda parte, dio la vuelta al mundo. Los espectadores no daban crédito sobre el césped del Camp Nou, tras una jugada que hizo recordar a la acción individual de Diego Maradona frente a Inglaterra, en el Mundial de México 1986.

Ese día Messi, con 19 años, recibió un pase de Xavi Hernández a la altura de la mitad del centro del campo y los rivales no tardaron en marcarlo. Le salieron dos al frente y el astro argentino los regateó a todos. Messi continuó y, en el camino, se llevó a otros dos, para luego también dejar en el suelo al portero, y rematar con la derecha.

"El primer regateado en el famoso gol de Messi, fui yo", decía Javi Paredes, exjugador del Getafe. Paredes fue un lateral izquierdo español que pasó por equipos como el Real Oviedo, el Real Madrid Castilla, el Getafe, el Real Zaragoza y el Albacete, además del Getafe.

El gol de Messi frente al Getafe en 2007 / SPORT.es

Javi Paredes explica la jugada del gol, 19 años después

Javi Paredes jugó ese día de defensa central. Fue una noche oscura para el asturiano. El jugador del Getafe, en el pódcast 'Climbers', relata la intrahistoria de la jugada del gol, y la conversación que tuvo con Bernd Schuster, entrenador del club azulón del 2005 al 2007.

"En el campo no me pareció el mejor gol. No me pareció nada del otro mundo. Pero cuando estoy en la rueda de prensa y me están preguntando por la jugada, a la vez, mientras decía que no era para tanto, miraba de reojo el monitor donde estaban poniendo la repetición del gol. En ese momento, cuando vi la jugada entera, me quedé callado y dije: 'No tengo nada que decir'", decía.

"El gol fue culpa del entrenador. Porque no se me olvidará. Ibamos perdiendo 3-0 y el gol de Messi fue el cuarto. En el descanso me acuerdo de que entro al vestuario y me coge Schuster y me dice: 'La próxima lo matas, mátalo. Haz lo que quieras, pero lo matas'. Y a mi me regatea porque voy pasado de frenada. Osea, la coge y voy súper rápido, porque era como el minuto 5 de la segunda parte y digo voy diciendo: 'Sale volando si lo toco'. Y cuando voy a por él y la toca hacia un lado digo: 'Es que como le dé, sale volando, pero el que se va del campo soy yo, expulsado'. Iba a pegarle una leche, porque el Messi, el cabrón, en el campo, no te entra, no se picaba nunca, siempre callado. Me pasé de frenada, luego vino Nacho y se le va, y después culpa del resto que no lo paran", cuenta.

Paredes ahora trabaja de abogado especializado en derecho deportivo. "Cuando tenga 80 años y no me acuerde un poco de las cosas, no me acordaré de muchos compañeros, pero cuando lo vean en unos años y lo repitan muchas veces más, dirán: 'Ostia, yo jugué con ese que le regatearon'," concluye entre risas.